O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

Ο Όμιλος AKTOR αξιοποίησε τη διεθνή συγκυρία και τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα του ενεργειακού τομέα και προχώρησε στην επέκτασή του στον τομέα του LNG

Παναγιώτης Βελισσάρης

O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών AKTOR

ELIAS JOIDOS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 2025 ο Όμιλος AKTOR υλοποίησε έναν απαιτητικό εταιρικό μετασχηματισμό και έθεσε τις βάσεις για την μετεξέλιξή του σε έναν διευρυμένο επιχειρηματικό οργανισμό που επενδύει στους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας ώστε να δημιουργήσει διαφοροποιημένο μείγμα εσόδων και να χτίσει ένα ανθεκτικό οικονομικό προφίλ, παράγοντας αξία για τους μετόχους του και την κοινωνία.

Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, την πορεία αυτή σηματοδότησε η είσοδός του στον δυναμικό τομέα του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), που υπόσχεται όχι μόνο μία προσοδοφόρο δραστηριότητα στον κρίσιμο αυτόν ενεργειακό τομέα, αλλά και μία σημαντική συμβολή στην ίδια την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μέσα από τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο.

Ο Όμιλος AKTOR αξιοποίησε τη διεθνή συγκυρία και τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα του ενεργειακού τομέα και προχώρησε στην επέκτασή του στον τομέα του LNG με στόχο να σχηματίσει έναν ακόμη πυλώνα εταιρικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για διεύρυνση του επιχειρηματικού του αντικειμένου και εξασφάλιση σταθερών ροών εσόδων για το ορατό μέλλον.

To 2025, ο Όμιλος AKTOR εξασφάλισε την πρώτη μακροχρόνια σύμβαση με προμηθευτή LNG από τις ΗΠΑ, στα ελληνικά χρονικά.

Παράλληλα, πρόσφατα εξασφάλισε εικοσαετείς (2030-2050) εμπορικές συμφωνίες με την ALBGAZ της Αλβανίας αφενός και την ALUMINIJ INDUSTRIES της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης αφετέρου, για την πώληση 1,5 δις. κυβικών τόνων (BCM) ετησίως συνολικά, ενώ έχει υπογράψει Μνημόνια Κατανόησης (MoU) για την μακροχρόνια πώληση αμερικανικού LNG με εταιρείες από την Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Τα εκτιμώμενα κέρδη EBITDA του συνόλου των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ή δρομολογηθεί, θα προσεγγίσουν το 2030, σε ετήσια βάση τα €90 εκατ., ήτοι τα €1,8 δισ. στην εικοσαετία.

aktor-lngnumbers.jpg

Στόχος του Ομίλου AKTOR είναι να επεκτείνει το αποτύπωμά του στον χώρο του LNG φέρνοντας και άλλες εμπορικές συμφωνίες με κράτη και οργανισμούς της Ανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης όσο και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική προσέγγιση του Ομίλου AKTOR στον τομέα του LNG στοχεύει στην εξασφάλιση σταθερών και προβλέψιμων τιμών μέσα από μακροχρόνιες συμφωνίες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου, που γνωρίζουν σημαντική αστάθεια εξ αιτίας γεωπολιτικών παραγόντων, αλλά και της παγκόσμιας ζήτησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:07ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Διαχείριση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια - Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μποτσουάνα, Φέστους Μογκάε, σε ηλικία 86 ετών

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για 4ημερη εργασία: Όπου εφαρμόστηκε έφερε αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερες συνθήκες εργασίας

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

14:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βατούτιν υπέρ Γιαννακόπουλου: «Η Euroleague το παράκανε, δυσανάλογη τιμωρία με το περιστατικό»

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

14:28ANNOUNCEMENTS

Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

14:19LIFESTYLE

Metallica: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν άκουσε το «Master of Puppets» - «Αυτά θα ακούμε στη συναυλία;» 

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη

14:13ANNOUNCEMENTS

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

14:05ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό: 50% χαμηλότερος κίνδυνος για όσες γέννησαν τουλάχιστον 3 παιδιά - Έρευνα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Στρατός Ξηράς: Πρόσκληση για κατάταξη στρατεύσιμων με την Β’ ΕΣΣΟ 2026

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

14:02LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

13:58LIFESTYLE

Eurovision: Το βίντεο του Akyla σαρώνει σε views και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

13:58LIFESTYLE

Eurovision: Το βίντεο του Akyla σαρώνει σε views και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

14:02LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

13:54LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση-υπονοούμενο λίγο πριν το αποψινό δελτίο - «Last dance»

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν νέα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ - Ποιοι γλιτώνουν φόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ