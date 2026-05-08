O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

Το 2025 ο Όμιλος AKTOR υλοποίησε έναν απαιτητικό εταιρικό μετασχηματισμό και έθεσε τις βάσεις για την μετεξέλιξή του σε έναν διευρυμένο επιχειρηματικό οργανισμό που επενδύει στους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας ώστε να δημιουργήσει διαφοροποιημένο μείγμα εσόδων και να χτίσει ένα ανθεκτικό οικονομικό προφίλ, παράγοντας αξία για τους μετόχους του και την κοινωνία.

Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, την πορεία αυτή σηματοδότησε η είσοδός του στον δυναμικό τομέα του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), που υπόσχεται όχι μόνο μία προσοδοφόρο δραστηριότητα στον κρίσιμο αυτόν ενεργειακό τομέα, αλλά και μία σημαντική συμβολή στην ίδια την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μέσα από τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο.

Ο Όμιλος AKTOR αξιοποίησε τη διεθνή συγκυρία και τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα του ενεργειακού τομέα και προχώρησε στην επέκτασή του στον τομέα του LNG με στόχο να σχηματίσει έναν ακόμη πυλώνα εταιρικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για διεύρυνση του επιχειρηματικού του αντικειμένου και εξασφάλιση σταθερών ροών εσόδων για το ορατό μέλλον.

To 2025, ο Όμιλος AKTOR εξασφάλισε την πρώτη μακροχρόνια σύμβαση με προμηθευτή LNG από τις ΗΠΑ, στα ελληνικά χρονικά.

Παράλληλα, πρόσφατα εξασφάλισε εικοσαετείς (2030-2050) εμπορικές συμφωνίες με την ALBGAZ της Αλβανίας αφενός και την ALUMINIJ INDUSTRIES της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης αφετέρου, για την πώληση 1,5 δις. κυβικών τόνων (BCM) ετησίως συνολικά, ενώ έχει υπογράψει Μνημόνια Κατανόησης (MoU) για την μακροχρόνια πώληση αμερικανικού LNG με εταιρείες από την Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Τα εκτιμώμενα κέρδη EBITDA του συνόλου των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ή δρομολογηθεί, θα προσεγγίσουν το 2030, σε ετήσια βάση τα €90 εκατ., ήτοι τα €1,8 δισ. στην εικοσαετία.

Στόχος του Ομίλου AKTOR είναι να επεκτείνει το αποτύπωμά του στον χώρο του LNG φέρνοντας και άλλες εμπορικές συμφωνίες με κράτη και οργανισμούς της Ανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης όσο και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική προσέγγιση του Ομίλου AKTOR στον τομέα του LNG στοχεύει στην εξασφάλιση σταθερών και προβλέψιμων τιμών μέσα από μακροχρόνιες συμφωνίες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου, που γνωρίζουν σημαντική αστάθεια εξ αιτίας γεωπολιτικών παραγόντων, αλλά και της παγκόσμιας ζήτησης.