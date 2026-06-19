ΜΠΑΜ FC & Allwyn ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό Charity Game

Με φόντο τις γεμάτες εξέδρες του ιστορικού γηπέδου της Ριζούπολης και οδηγό το Υπεύθυνο Παιχνίδι, το ποδόσφαιρο απέκτησε ένα διαφορετικό νόημα το Σάββατο 13 Ιουνίου. Σε μια βραδιά όπου το ποδοσφαιρικό πάθος συνδυάστηκε με την αξία της προσφοράς, η ΜΠΑΜ FC και η Allwyn ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια ενός αγώνα.

Με επίκεντρο το μήνυμα «Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη», το Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn δεν χάρισε μόνο θέαμα, αλλά ανέδειξε τη δυναμική του αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής προσφοράς και έμπνευσης.

Team Madney

Team Karpouzis

Οι δύο ομάδες με αρχηγούς τους Karpouzis και Madney, έχοντας στα ρόστερ τους αγαπημένους content creators, καταξιωμένους αθλητές και ποδοσφαιριστές της ΜΠΑΜ FC, παρατάχθηκαν μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους και χάρισαν πλούσιο θέαμα και δυνατές στιγμές.

Θανάσης Πασσάς και Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη της Team Madney, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε τόση σημασία καθώς ο πραγματικός νικητής ήταν η Υπευθυνότητα και το fair play.

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι πρωταγωνίστησε στο Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn

Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια και την πώληση της συλλεκτικής φανέλας, θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο τους.

Οι αρχηγοί των δύο ομάδων Karpouzis και Madney με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο

«Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη!»

Από νωρίς το απόγευμα, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας» έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία. Η ομάδα της Allwyn υποδεχόταν τον κόσμο στο περίπτερο του Responsible Gaming, τον ενημέρωνε για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και πρόσφερε αναμνηστικά δώρα σε όσους συμμετείχαν σε σχετικό κουίζ.

Ο MVP του αγώνα Ευτύχης Μπλέτσας

Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn

Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn

Απονομή κυπέλλου από τον Sponsorships Director της Allwyn, Γιώργο Ζούμα

Στο ημίχρονο, οι φίλαθλοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ποδοσφαιρικά challenges και να κερδίσουν συλλεκτικές εμφανίσεις.

Πανηγυρισμοί από την ομάδα του Madney

Πανηγυρισμοί από την ομάδα του Madney

Πανηγυρισμοί από την ομάδα του Madney

Η ομάδα της Allwyn

Οι φίλαθλοι συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά challenges

Οι φίλαθλοι συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά challenges

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα