Νέο album της Μαρίας Παπαγεωργίου: «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος»

«Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος» στρέφει το βλέμμα στην κοινωνική πλευρά του ανθρώπου

Newsbomb

Νέο album της Μαρίας Παπαγεωργίου: «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος»
ANNOUNCEMENTS
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τον «Τελευταίο Αναλογικό Έρωτα» (2022), η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει με τον νέο της δίσκο, «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος», που κυκλοφορεί από την Anima by Stay Independent.

«Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος» στρέφει το βλέμμα στην κοινωνική πλευρά του ανθρώπου: στον τρόπο που συνδεόμαστε, επικοινωνούμε, ερωτευόμαστε, απομακρυνόμαστε και θυμόμαστε μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Τη γενική παραγωγή, ενορχήστρωση και μίξη υπογράφει ο Λευτέρης Σαμψών, ενώ στη δημιουργία του άλμπουμ συνέβαλαν οι Βασίλης Ντοκάκης, Παντελής Νικηφόρος, Ευριπίδης Ζεμενίδης. Τα τραγούδια φέρουν τις υπογραφές των Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, Σταύρου Ρουμελιώτη, Παντελή Νικηφόρου (Λάμδα), Λευτέρη Σαμψών, Στάθη Δράκου, Γιάννη Καστανάκη και της ίδιας της ερμηνεύτριας.

1781869798314-223989243-picture1.jpg

Βασικό στοιχεία του δίσκου είναι και η έντονη παρουσία γυναικών δημιουργών. Από την ίδια τη Μαρία Παπαγεωργίου, που μελοποιεί κείμενο της σκηνοθέτιδας Έλλης Παπακωνσταντίνου, μέχρι τη συμμετοχή της τραγουδοποιού Νεφέλης Λιούτα, της στιχουργού Κατερίνας Γκιόκα και της Ευτυχίας Κανάρη.

Ξεχωρίζουν η συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, στην πρώτη της δισκογραφική συνάντηση με τη Μαρία Παπαγεωργίου, καθώς και η διασκευή του τραγουδιού «To Be By Your Side» του Nick Cave, σε ελληνική απόδοση στίχων της Δήμητρας Σιούκα.

Ο «Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος» αποτελεί μια μουσική καταγραφή της ανάγκης για ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση και μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Βρείτε τον «Τελευταίο Αναλογικό Άνθρωπο» σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ακούστε τον «Τελευταίο Αναλογικό Άνθρωπο» στο YouTube.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 22 έως και 26 Ιουνίου

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για τη δήλωσή τους - Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία

17:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η δημόσια συγκίνηση του Χάρβεϊ Καϊτέλ για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο: «Είμαι εδώ ξανά, Theo»

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια των Χανίων

17:00ANNOUNCEMENTS

Ο πρωταθλητής επιστρέφει εκεί που άρχισαν όλα - Ο Matteo Fontana, με τη Cyclon, έρχεται στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις

16:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαλακού τυριού με προέλευση από τη Γαλλία, εντοπίστηκε σταφυλόκοκκος

16:48ME TO N & ME TO Σ

Μόλις γίνεις μπαμπάς, μαθαίνεις να φοβάσαι!

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Για πρώτη φορά, οι απελάσεις ξεπερνούν τις νέες αιτήσεις ασύλου - 40 απελάσεις τη μέρα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν «αράχνη-ζόμπι» στον Αμαζόνιο - Σε τι «μεταμορφώνεται» για να πιάνει τη λεία της

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά την καταδίκη του ενόχου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι

16:42LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε τον λόγο που απουσίασε από τα Mad VMA 2026 - «Την επόμενη φορά θα είμαι και πάλι δίπλα σας»

16:39ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Ικανοποίηση για το ευρωπαϊκό ψήφισμα σχετικά με τα αστικά λύματα και τη συμβολή Γεωργιάδη

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εξαφανίστηκε και ο ενοικιαστής του σπιτιού της – Ήταν μάρτυρας «κλειδι»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος τουρίστας που αγνοείτο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Νεκρός 57χρονος σε εργατικό δυστύχημα - Έπεσε από οικοδομή

16:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκε η τιμή της αμόλυβδης κατά 15 λεπτά το λίτρο μέσα σε έναν μήνα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες - Ηλικιωμένος σώθηκε από τον εγγονό του

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ισόβια στον κατηγορούμενο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου, εννέα χρόνια μετά την τραγωδία που προκάλεσε «αδέσποτη» σφαίρα μέσα σε σχολείο

16:15WHAT THE FACT

Βιετναμέζα δισεκατομμυριούχος πουλά από τη φυλακή τσάντες και πολυτελή αυτοκίνητα για να αποπληρώσει το χρέος της

16:14ANNOUNCEMENTS

Το καλοκαίρι η τσέπη μου αποκτά προσωπικότητα και δεν συμφωνεί πάντα με τις επιλογές μου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εξαφανίστηκε και ο ενοικιαστής του σπιτιού της – Ήταν μάρτυρας «κλειδι»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά την καταδίκη του ενόχου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

15:03LIFESTYLE

Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ισόβια στον κατηγορούμενο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου, εννέα χρόνια μετά την τραγωδία που προκάλεσε «αδέσποτη» σφαίρα μέσα σε σχολείο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

15:45WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο τεχνητό δάσος του κόσμου σταμάτησε την άμμο πριν φτάσει στο Πεκίνο

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μετά το άλμα με αλεξίπτωτο η πριγκίπισσα διάδοχος πιλοτάρει και ο βασιλιάς Φελίπε πετά δίπλα της

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

14:46ΕΛΛΑΔΑ

«Εισβολή» λαγοκέφαλων προκαλεί χάος στις ελληνικές θάλασσες - Σε απόγνωση οι ψαράδες

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «απληστία» του δράστη πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον ανήλικο – Οι αγορές δικύκλων και μιας BMW

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ένας βιαστής, ένας σαμάνος και μια φίλη του Έπσταϊν: Αυτή είναι η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Μελόνι σε Τραμπ: Να θυμάσαι ότι ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε – Ακύρωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ ο Ταγιάνι

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ήρωας-φούρναρης σταμάτησε φορτηγάκι που κυλούσε χωρίς χειρόφρενο - Δείτε βίντεο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Απίστευτη ουρά δεκάδων τουριστών για μια φωτογραφία με το διάσημο τοπίο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ