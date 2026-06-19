Νέο album της Μαρίας Παπαγεωργίου: «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος»

Μετά τον «Τελευταίο Αναλογικό Έρωτα» (2022), η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει με τον νέο της δίσκο, «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος», που κυκλοφορεί από την Anima by Stay Independent.

«Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος» στρέφει το βλέμμα στην κοινωνική πλευρά του ανθρώπου: στον τρόπο που συνδεόμαστε, επικοινωνούμε, ερωτευόμαστε, απομακρυνόμαστε και θυμόμαστε μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Τη γενική παραγωγή, ενορχήστρωση και μίξη υπογράφει ο Λευτέρης Σαμψών, ενώ στη δημιουργία του άλμπουμ συνέβαλαν οι Βασίλης Ντοκάκης, Παντελής Νικηφόρος, Ευριπίδης Ζεμενίδης. Τα τραγούδια φέρουν τις υπογραφές των Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, Σταύρου Ρουμελιώτη, Παντελή Νικηφόρου (Λάμδα), Λευτέρη Σαμψών, Στάθη Δράκου, Γιάννη Καστανάκη και της ίδιας της ερμηνεύτριας.

Βασικό στοιχεία του δίσκου είναι και η έντονη παρουσία γυναικών δημιουργών. Από την ίδια τη Μαρία Παπαγεωργίου, που μελοποιεί κείμενο της σκηνοθέτιδας Έλλης Παπακωνσταντίνου, μέχρι τη συμμετοχή της τραγουδοποιού Νεφέλης Λιούτα, της στιχουργού Κατερίνας Γκιόκα και της Ευτυχίας Κανάρη.

Ξεχωρίζουν η συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, στην πρώτη της δισκογραφική συνάντηση με τη Μαρία Παπαγεωργίου, καθώς και η διασκευή του τραγουδιού «To Be By Your Side» του Nick Cave, σε ελληνική απόδοση στίχων της Δήμητρας Σιούκα.

Ο «Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος» αποτελεί μια μουσική καταγραφή της ανάγκης για ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση και μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

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