Το καλοκαίρι η τσέπη μου αποκτά προσωπικότητα και δεν συμφωνεί πάντα με τις επιλογές μου

Κάθε Ιούνιο, το ίδιο πράγμα. Ανοίγω notes, tabs, links, social media, εφαρμογές, προσφορές και χάρτες και προσπαθώ να οργανώσω σιγά-σιγά τις διακοπές μου σαν υπεύθυνος και οργανωτικός ενήλικας. Βλέπω τις τιμές και καταλήγω να σκέφτομαι την προηγούμενη χρονιά και να αναρωτιέμαι «πότε ακριβώς έγιναν όλα τόσο ακριβά;».

Δεν είναι μόνο το δωμάτιο ή τα ακτοπλοϊκά, αλλά όλο το πακέτο: H βενζίνη, τα διόδια, ο καφές στο πλοίο, η διαδρομή, οι βόλτες, το φαγητό έξω (ή οι προμήθειες για να μαγειρέψεις), οι μικρές, αυθόρμητες αγορές που θα κάνεις όταν είσαι διακοπές και έχεις μπει σε καλοκαιρινό mood. Το πραγματικό κόστος ενός ταξιδιού, μικρότερου ή μεγαλύτερου, κρύβεται σε όλες εκείνες τις συναλλαγές που κάνουμε σχεδόν ασυναίσθητα.

Αλήθεια, τι θα έλεγε η… τσέπη σου για όλα αυτά αν μπορούσε να μιλήσει; Πιθανότατα θα μου ζητούσε δύο πράγματα: Να κάνεις καλύτερο προγραμματισμό (πόσο πια;) για να μειώσεις τα έξοδα και να δοκιμάσεις τη Snappi, που μπορεί όχι μόνο να σε βοηθήσει να υπολογίσεις πόσα θα δώσεις στο ταξίδι σου αλλά και να σου δώσει ένα ποσό πίσω.

Οι διακοπές είναι πιο ωραίες όταν η τσέπη σου είναι πιο γεμάτη

Ας πούμε ότι φέτος έχεις βάλει στο πρόγραμμα να πας σε ένα νησί (νησιά, αν είσαι τυχερός) να χαλαρώσεις για λίγο με θέα τη θάλασσα, να αναπνεύσεις τον καθαρό αέρα του βουνού ή να κάνεις ένα road trip. Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστείς να υπολογίσεις στα έξοδα τις μεταφορές, τα καύσιμα, τα διόδια και κάποια σνακ για όσο διαρκεί το ταξίδι.

Με τη Snappi, αντί να υπολογίζεις πόσα χρήματα σου φεύγουν, κερδίζεις! Αν κατεβάσεις το Snappi App στο κινητό σου και ανοίξεις λογαριασμό κερδίζεις Welcome Rewards έως 50 ευρώ για να γίνουν καλύτερες οι διακοπές σου. Η τελική επιλογή του Welcome Reward θα σε «δυσκολέψει»: Blue Star Ferries, Sky Express, διόδια μέσω Fast Pass ή Shell; Μήπως ΑΒ, CU, Public, Freenow, OAΣΑ ή Domino’s; Εσύ αποφασίζεις.

Θες να κερδίσεις κι άλλο; Με τη Snappi κερδίζεις 10% cashback σε κάθε συναλλαγή σου στα πλοία Blue Star Ferries, SuperFast Ferries, Hellenic Seaways & ANEK lines, στη SKY express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή σε επιλεγμένα πρατήρια Shell. Μπορεί τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές να μην εντυπωσιάζεσαι αλλά είναι από εκείνα τα μικρά benefits που τελικά θα κάνουν τη διαφορά στο budget των διακοπών, ειδικά στην περίπτωση του island hopping ή του road trip που λέγαμε παραπάνω. Σκέψου πως έτσι κι αλλιώς θα πάρεις το πλοίο, θα βάλεις βενζίνη, θα περάσεις διόδια. Η διαφορά είναι ότι με τη Snappi κάτι κερδίζεις στη διαδρομή.

Ξεγνοιασιά και στην Τσεχία (κι ακόμα παραπέρα)

Όταν μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές, η πρώτη λέξη που μας έρχεται στο μυαλό είναι μάλλον η ξεγνοιασιά, το να μην έχουμε άγχος, να μην σκεφτόμαστε όσα συνήθως μας απασχολούν και αυτή η αίσθηση πως όλα γίνονται εύκολα.

Αν έχεις ένα app που και σου δίνει κάτι πίσω και κάνει τις πληρωμές σου πιο εύκολες και στις διακοπές σου, η ξεγνοιασιά είναι δεδομένη. Ναι, ακόμα και αν περάσεις ένα μέρος της καλοκαιρινής σου άδειας στο εξωτερικό, σε μια χώρα όπου δεν παίζει ευρώ όπως η Τσεχία.

Βλέπεις, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πόσα ευρώ θα σου στοιχίσει τελικά το εισιτήριο στο μουσείο Franz Kafka, το εισιτήριο στα ΜΜΜ ή εκείνο το ξύλινο παιχνίδι που πήρες για το βαφτιστήρι σου.

Και αυτό γιατί με τη Snappi κάρτα έχεις 0% προμήθειες σε όλες τις συναλλαγές που κάνεις κάθε μέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έτσι, ακόμα και στην Τσεχία, πληρώνεις σε κάθε σου συναλλαγή μόνο την ισοτιμία με το ευρώ χωρίς καμία προμήθεια. Και μόνο σε αυτή τη σκέψη δεν νιώθεις πως μπορείς να απολαύσεις περισσότερο τις διακοπές σου;

Αν αναρωτιέσαι αν αξίζει να τη δοκιμάσεις (αν δεν έχεις ήδη κάνει εγγραφή), αρκεί να ξέρεις πως η Snappi είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πως την εμπιστεύονται ήδη περισσότεροι από 100.000 πελάτες. Ίσως γιατί, πέρα από τα διάφορα προνόμια, μιλάει τη γλώσσα της καθημερινότητας: Απλή, ψηφιακή και σχεδιασμένη γύρω από τις πραγματικές ανάγκες μας.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που θέλουμε είναι να αξιοποιούμε καλύτερα τα χρήματά μας χωρίς να στερούμαστε εμπειρίες. Εξάλλου, το καλοκαίρι είναι για να μαζεύεις στιγμές, όχι άγχος. Και αν η τσέπη σου μπορεί να είναι πιο χαρούμενη, τόσο το καλύτερο.