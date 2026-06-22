Μια μέρα και όλοι μαζί για τον Υμηττό - Κάλεσμα σε Μαζική Δράση Καθαρισμού

Μαζική δράση καθαρισμού με τη συμμετοχή πολιτών και φορέων

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Μια μέρα και όλοι μαζί για τον Υμηττό - Κάλεσμα σε Μαζική Δράση Καθαρισμού
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Μια μεγάλη, συντονισμένη περιβαλλοντική πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα στον Υμηττό, καλώντας πολίτες, ομάδες και οργανισμούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: την προστασία ενός από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της Αττικής.

Ο Υμηττός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, με κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση του μικροκλίματος, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο λεκανοπέδιο. Παρά τη σημασία του, δέχεται διαχρονικά πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες, με τη ρύπανση και την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων να συγκαταλέγονται στις βασικές απειλές.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιείται η δράση «Μια μέρα και όλοι μαζί για τον Υμηττό», με στόχο τον παράλληλο καθαρισμό του βουνού σε πολλαπλά σημεία, μέσα από μια οργανωμένη κινητοποίηση που φιλοδοξεί να αποτελέσει παράδειγμα συλλογικής περιβαλλοντικής δράσης.

Μια συλλογική προσπάθεια

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενεργοποίηση ενός ευρέος φάσματος συμμετεχόντων, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας:

  • Φορείς Δημόσιας Διοίκησης
  • ΜΚΟ και εθελοντικές ομάδες
  • Εταιρείες και επαγγελματικοί φορείς
  • Σωματεία και σύλλογοι
  • Κάτοικοι των γύρω περιοχών

Η δράση βασίζεται στην αρχή ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν αποτελεί αρμοδιότητα ενός μόνο φορέα, αλλά μια συλλογική ευθύνη που απαιτεί συνεργασία και συντονισμό.

Πώς θα πραγματοποιηθεί;

Η δράση θα υλοποιηθεί ταυτόχρονα σε 20 επιλεγμένα σημεία του Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού, με τη συμμετοχή εθελοντών και οργανωμένων ομάδων. Στόχος είναι η συλλογή σημαντικών ποσοτήτων απορριμμάτων, με ενδεικτικό στόχο:

  • 000 λίτρα απορριμμάτων
  • 000 λίτρα ανακυκλώσιμων υλικών
  • Συμμετοχή άνω των 100 πολιτών
  • Συνεργασία τουλάχιστον 10 φορέων

Οι συμμετέχοντες θα υποστηριχθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό (γάντια, σακούλες συλλογής, νερό και βασικές παροχές), ενώ θα υπάρχει και πρόβλεψη για την ασφάλεια της δράσης μέσω παρουσίας αρμόδιων φορέων και πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον σωστό διαχωρισμό των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, καλλιεργώντας την περιβαλλοντική παιδεία των συμμετεχόντων.

Στόχος: από τη δράση στον αντίκτυπο

Πέρα από τον άμεσο καθαρισμό, η δράση επιδιώκει:

  • Την ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
  • Την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της εθελοντικής δράσης
  • Τη δημιουργία ενός επαναλαμβανόμενου μοντέλου παρέμβασης
  • Την πρόληψη κινδύνων, όπως οι δασικές πυρκαγιές

Κάλεσμα Συμμετοχής

Η δράση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα:

  • Σε πολίτες που θέλουν να προσφέρουν ενεργά
  • Σε οργανισμούς που επιθυμούν να συμβάλουν με ανθρώπινους ή υλικούς πόρους

Η συμμετοχή μπορεί των εθελοντών μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Η δράση αποτελεί συνδιοργάνωση του Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Χρήστου Καλαντζή, με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και τους Εθελοντες Πολιτικης Προστασιας του Δημου «ΔΑΠΕΠΠ», ενώ τελείται υπό την Επιστημονική Αιγίδα της Έδρας UNESCO για Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία του ΕΜΠ.

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