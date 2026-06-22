Η Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ» ξανά στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ

Μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις

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Η Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ» ξανά στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ
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«Μερικά πουλιά δεν προορίζονται για το κλουβί»

Μια συγκλονιστική ιστορία αξιοπρέπειας, φιλίας και λύτρωσης, μέσα από τα κάγκελα της φυλακής...με τους Νίκο Ψαρρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποστατζόγλου και μια ομάδα καταξιωμένων ηθοποιών και δημιουργών

Η Happy Productions παρουσιάζει για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις, τη θεατρική μεταφορά της ταινίας σταθμός στην ιστορία του κινηματογράφου «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» (The Shawshank Redemption), βασισμένη στο αριστούργημα του Stephen King.

Ένα έργο για τη δύναμη της πίστης, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Για τον άνθρωπο που, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα, επιμένει να βλέπει φως στο σκοτάδι.

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Τη σκηνική εκδοχή υπογράφουν οι Αδελφοί Σταυρόπουλοι, απόφοιτοι του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ο Νίκος Ψαρράς ενσαρκώνει τον εμβληματικό ρόλο του Άντι, ενός ανθρώπου που αντιστέκεται στην απανθρωπιά και δεν σταματά να ελπίζει.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου υποδύεται τον Ρεντ, έναν κρατούμενο που έχει μάθει να επιβιώνει εντός των τειχών και βρίσκει στον Άντι έναν απρόσμενο καθρέφτη αξιοπρέπειας και δύναμης. Μαζί τους ο Μάνος Βακούσης στον ρόλο του σκληρού Διευθυντή των φυλακών και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου ως Μπρουκς, ο ηλικιωμένος βιβλιοθηκάριος. Επί σκηνής, έντεκα ηθοποιοί συνθέτουν έναν ζωντανό μικρόκοσμο εγκλεισμού, αντίστασης και λύτρωσης.

Η Ιστορία

Ο Άντι καταδικάζεται σε ισόβια για έναν φόνο που ισχυρίζεται πως δεν διέπραξε. Μέσα στη σκληρή καθημερινότητα της φυλακής, δεν χάνει ποτέ την πίστη του. Παλεύει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, να καλλιεργήσει την ελπίδα, και να εμπνεύσει όσους έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.
Η φιλία του με τον Ρεντ γίνεται το καταφύγιό του, και μαζί χτίζουν – σε έναν κόσμο χωρίς αύριο – μια πίστη σε κάτι μεγαλύτερο: την ελευθερία.

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Το φινάλε της ιστορίας συγκαταλέγεται στα πιο ανατρεπτικά που έχουν γραφτεί ποτέ. Μια κορύφωση βαθιά ανθρώπινη και συγκλονιστικά απρόσμενη, που αναδεικνύει τη δύναμη της ελπίδας εκεί όπου όλα φαίνονται χαμένα.

ένα τέλος που δεν σε ανταμείβει απλώς – σε αλλάζει.

Διανομή: Νίκος Ψαρράς, Δημήτρης Παπανικολάου, Μάνος Βακούσης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γιώργος Ρούφας, Κρις Ραντάνοφ, Βασίλης Μπεσίρης, Αντώνης Χρήστου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Γιάννης Κόραβος, Γιώργος Φασουλάς

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

  • Συγγραφέας: Στίβεν Κινγκ
  • Σκηνοθεσία & Διασκευή: Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος
  • Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
  • Πρωτότυπη Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου
  • Σκηνογραφία: Εύα Μανιδάκη
  • Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου
  • Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος
  • Κινησιολογία: Κρίς Ραντάνοφ
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Ιατρού
  • Βοηθός Σκηνογράφου: Άννα Μπίζα
  • Βοηθός Ενδυματολόγου: Φλώρα Σαμπροβαλάκη
  • Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
  • Γραφιστική Επιμέλεια: Μαύρα Γίδια
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email aglaiapagona@gmail.com)

Παραστάσεις: Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 21:00

Πρεμιέρα 2ης Χρονιάς: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Διάρκεια Παράστασης: 110 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων:

  • Ζώνη VIP: 30€, Ζώνη Α: 25€, Ζώνη Β: 20€
  • Άνεργοι–Πολύτεκνοι-AMEA–Νέοι έως 24 χρονών-Ατέλειες: Ζώνη VIP: 25€,Ζώνη Α: 20€, Ζώνη Β: 15€

Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email tickets@happyproductions.gr

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ.Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900 & 210-7718943

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/teleftaiaexodos

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-17:00)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου Άνεσις: Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Αριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

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