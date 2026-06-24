Τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με Super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

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Τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με Super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Στην τελική ευθεία μπαίνουν από σήμερα οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η 3η και τελευταία αγωνιστική διεξάγεται στον 1ο, τον 2ο και τον 3ο όμιλο.

Στις 22:00 αρχίζουν τα παιχνίδια του 2ου ομίλου, Βοσνία Ερζεγοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς.

Από 4 βαθμούς έχουν ο Καναδάς και η Ελβετία. Στο μεταξύ τους ματς κρίνεται η 1η θέση στον όμιλο. Με ισοπαλία τερματίζει 1ος ο Καναδάς λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κατάρ έχουν από 1 βαθμό και χρειάζονται μόνο τη νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων.

Στις 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης αρχίζουν τα παιχνίδια του 3ου ομίλου, Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Στη βαθμολογία προηγούνται η Βραζιλία και το Μαρόκο με 4 βαθμούς. Την πρόκριση διεκδικεί και η Σκωτία με 3 βαθμούς, ενώ έχει αποκλειστεί η Αϊτή, η οποία μετράει 2 ήττες χωρίς να σκοράρει.

Στις 04:00 το πρωί της Πέμπτης γίνεται η σέντρα στα ματς του 1ου ομίλου, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Έχει εξασφαλίσει την 1η θέση το Μεξικό το οποίο έχει 6 βαθμούς. Την πρόκριση διεκδικούν η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς, η Τσεχία και η Νότια Αφρική με 1 πόντο.

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Οι Super ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι Super ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των 3 πρώτων ομίλων:

Βοσνία Ερζεγοβίνη-Κατάρ (Τετάρτη, 22:00)

  • Bοσνία Ερζεγοβίνη να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ & Οver 9.5 κόρνερ
  • Οver 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Ελβετία-Καναδάς (Τετάρτη, 22:00)

  • Ισοπαλία & Οver 7.5 κόρνερ
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Μαρόκο-Αϊτή (Πέμπτη, 01:00)

  • Οver 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο
  • Οver 1.5 Mαρόκο γκολ & Over 7.5 Mαρόκο κόρνερ

Σκωτία-Βραζιλία (Πέμπτη, 01:00)

  • Bραζιλία να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ & Οver 7.5 κόρνερ
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 8.5 κόρνερ

Νότια Αφρική-Νότια Κορέα (Πέμπτη, 04:00)

  • Οver 2.5 γκολ & Οver 8.5 κόρνερ
  • Νότια Κορέα να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ

Τσεχία-Μεξικό (Πέμπτη, 04:00)

  • Μεξικό να κερδίσει & Οver 5.5 Μεξικό κόρνερ
  • Οver 0.5 Μεξικό γκολ & Over 5.5 Mεξικό κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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