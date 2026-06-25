ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Αllwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 16 έως τις 22 Ιουνίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Μύκονο, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε τέσσερις αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο και κέρδισε 12.294,18 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Bipot της 1ης ιπποδρομίας από το Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.139 ευρώ.