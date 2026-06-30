Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες (vid.)

Η εμφάνιση των Gorillaz στο Release Athens Festival ήταν κάτι περισσότερο από ένα μουσικό live. Ήταν μια καθηλωτική εμπειρία όπου οι ήχοι, οι εικόνες και οι εμβληματικοί animated χαρακτήρες του συγκροτήματος δημιούργησαν ένα ξεχωριστό σύμπαν, παρασύροντας χιλιάδες θεατές σε ένα οπτικοακουστικό ταξίδι.

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Με ένα setlist γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες και εντυπωσιακά visuals που εναλλάσσονταν διαρκώς στις γιγαντοοθόνες, οι Gorillaz επιβεβαίωσαν γιατί θεωρούνται ένα από τα πιο πρωτοποριακά σχήματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Το κοινό τραγουδούσε ασταμάτητα, χόρευε και γινόταν μέρος μιας εμπειρίας που κινήθηκε ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Μουσική…προθέρμανση από την Allwyn

Η Allwyn, χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά, χάρισε μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες της Πλατείας Νερού. Πριν ταξιδέψουν μουσικά με τους Gorillaz, έζησαν τη δική τους πρωταγωνιστική στιγμή στο ειδικό karaoke set up της Allwyn, όπου πήραν τα μικρόφωνα στα χέρια για να ερμηνεύσουν με τον δικό τους τρόπο αγαπημένα κομμάτια του συγκροτήματος. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους από το live, βγάζοντας φωτογραφίες στο ξεχωριστό photobooth της Allwyn, ενώ μπορούσαν να κερδίσουν και αναμνηστικά δώρα απαντώντας σε κουίζ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Και επειδή κάθε συναυλία κρύβει τις δικές της ιστορίες, η κάμερα της Allwyn βρέθηκε στην Πλατεία Νερού για να συνομιλήσει με τους φίλους της μουσικής.

Η θέα από το VIP μπαλκόνι της Allwyn

Πόσοι προτιμούν να βρίσκονται front row και πόσοι να απολαμβάνουν τη συναυλία χαλαρά με την παρέα τους;

Ποιο είναι το πιο περίεργο περιστατικό που τους έχει συμβεί σε live και ποιον animated χαρακτήρα θα διάλεγαν να ενσαρκώσουν για μια μέρα; Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε τις απαντήσεις των fans: