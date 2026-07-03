Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η φάση των «32» ολοκληρώνεται στο Παγκόσμιο. Στις 21:00 παίζουν σήμερα η Αυστραλία με την Αίγυπτο και ακολουθούν στις 01:00 το ματς Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι και στις 04:30 το παιχνίδι Κολομβία-Γκάνα.

Το Σάββατο ξεκινάει η φάση των «16». Στις 20:00 αρχίζει ο πρώτος αγώνας Καναδάς-Μαρόκο και στις 00:00 γίνεται η σέντρα στο παιχνίδι Παραγουάη-Γαλλία.

Την Κυριακή, στις 23:00 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και στις 03:00 το πρωί της Δευτέρας παίζουν το Μεξικό με την Αγγλία.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών στους αγώνες του Παγκοσμίου.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Κάθε μέρα για όλα τα παιχνίδια σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Eνισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

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Σήμερα θα προσφερθεί η ενέργεια «Bet & Get» για τον αγώνα Αυστραλία-Αίγυπτος.

Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Αυστραλία-Αίγυπτος (Παρασκευή, 21:00)

Nα σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 7.5 κόρνερ

Over 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι (Σάββατο, 01:00)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Over 1.5 Αργεντινή γκολ & Over 7.5 Αργεντινή κόρνερ

Κολομβία-Γκάνα (Σάββατο, 04:30)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7.5 κόρνερ

Καναδάς-Μαρόκο (Σάββατο, 20:00)

Νίκη και Μηδέν Παθητικό: Mαρόκο

Εύρος Γκολ: 0-1

Παραγουάη-Γαλλία (Κυριακή, 00:00)

Να σκοράρει: Ολίσε Μάικλ

Over 3.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Βραζιλία-Νορβηγία (Κυριακή, 23:00)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Να σκοράρει: Κούνια Ματέους

Μεξικό-Αγγλία (Δευτέρα, 03:00)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

Να σκοράρει: Κέιν Χάρι

Sports Party το Σάββατο για το Παγκόσμιο στα καταστήματα Allwyn

Το τέταρτο Sports Party για το Παγκόσμιο γίνεται το Σάββατο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στα καταστήματα Allwyn, με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις. Το Sports Party είναι για το παιχνίδι Καναδάς-Μαρόκο και ξεκινάει στις 19:30.

Το Sports Party από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε τα παιχνίδια με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 4 επιλεγμένες αγορές, του αγώνα Καναδάς-Μαρόκο σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, σήμερα, από τις 19:00 έως τις 20:00.