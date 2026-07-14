Τα ντέρμπι Ισπανία-Γαλλία και Αγγλία-Αργεντινή με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δύο μεγάλα ντέρμπι περιλαμβάνει η ημιτελική φάση του Παγκοσμίου. Σήμερα, στις 22:00, παίζουν η Γαλλία με την Ισπανία και αύριο, την ίδια ώρα, ξεκινάει η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αργεντινή.

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται για τους ημιτελικούς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Γαλλία-Ισπανία

Nα Σκοράρει- Ντεμπελέ Ουσμάν

Γαλλία να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Γιαμάλ Λαμίν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ισπανία να κερδίσει

Αγγλία-Αργεντινή

Nα Σκοράρει- Κέιν Χάρι

Μέσι Λιονέλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Αργεντινή να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ

Μπέλιγχαμ Τζουντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Αγγλία να κερδίσει & Over 2.5 γκολ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στους αγώνες του Παγκοσμίου.

Κάθε μέρα για όλα τα παιχνίδια σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn.

Mε το νέο Μούντο Game* προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει σε όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου τις προωθητικές ενέργειες «Super Αλλαγή», «Βet Builder Boost», «Στο Παρά 1», «Βοοst Νίκης», «Βet Lock» και «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Sports Party* για τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία σήμερα στα καταστήματα Allwyn

Σήμερα γίνεται από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στα καταστήματα Allwyn το έκτο Sports Party για το Παγκόσμιο, με Super δώρα και Super ενισχυμένες αποδόσεις. Το σημερινό Sports Party είναι για το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία και ξεκινάει στις 21:30.

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Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 4 επιλεγμένες αγορές, του ημιτελικού Γαλλία-Ισπανία σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, σήμερα, από τις 21:00 έως τις 22:00.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ