Παγκόσμια προσφορά* με τον νικητή του Παγκοσμίου σε απόδοση 150!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα γήπεδα των ΗΠΑ, με τις κορυφαίες τέσσερις εθνικές ομάδες του πλανήτη να δίνουν σκληρές μάχες για το βαρύτιμο τρόπαιο!

Οι ημιτελικοί έφτασαν και η αγωνία χτυπάει κόκκινο. Θα καταφέρει η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή να διατηρήσει τα σκήπτρα της; Η Γαλλία και η Ισπανία θα επιβάλουν την ευρωπαϊκή τους κυριαρχία, ή μήπως η Αγγλία θα το επιστρέψει σπίτι;

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