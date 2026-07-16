Desmond Child: Κυκλοφορεί το DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON, THE LIVE CONCERT ALBUM

Τεσσερα χρόνια μετά την ιστορική συναυλία που καθήλωσε το κοινό στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ο Desmond Child παρουσιάζει το "Desmond Child Rocks The Parthenon – The Live Concert Album", ένα live album που καταγράφει μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές στιγμές που φιλοξενήθηκαν ποτέ στους πρόποδες της Ακρόπολης – μια κυριολεκτικά once in a lifetime συναυλία.

Η συναυλία ηχογραφήθηκε με φόντο τον Παρθενώνα, συγκεντρώνοντας σπουδαίους καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και μουσικά είδη, οι οποίοι ενώθηκαν για να τιμήσουν τον άνθρωπο πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της rock και της pop μουσικής.

Μαζί με τον Desmond Child εμφανίστηκαν οι Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, The Rasmus, Kip Winger, Σάκης Ρουβάς, Chris Willis, Andreas Carlsson, Justin Benlolo, Tabitha Fair, Leo Dante, George Lembesis και πολλοί ακόμη.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον συνθέτη Φοίβο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Μουσείου Ακρόπολης, ενώ παράλληλα στήριξε τη διεθνή προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα με την Ελλάδα, τα οποία εξακολουθούν να φιλοξενούνται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο Desmond Child και οι καλεσμένοι του ζωντάνεψαν μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία της rock και της pop μουσικής, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Η Rita Wilson συγκίνησε με την ατμοσφαιρική ερμηνεία του "Angel", ο Leo Dante έδωσε νέα πνοή στο "Crazy", η αλησμόνητη Bonnie Tyler καθήλωσε το κοινό με τις εμβληματικές επιτυχίες της "If You Were A Woman (And I Was A Man)", "Stronger Than A Man" και "Hide Your Heart", ενώ οι The Rasmus πλημμύρισαν το Ηρώδειο με την εκρηκτική τους ενέργεια, ερμηνεύοντας τα "Livin' In A World Without You", "Jezebel" αλλά και το "Love Will Keep Us Alive", των Scorpions.

Ο Σάκης Ρουβάς ξεσήκωσε το κοινό με τις αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες «Όλα Καλά» και «Μια Ζωή Μαζί», ενώ ο Alice Cooper χάρισε δύο καθηλωτικές, ηλεκτρισμένες ερμηνείες των θρυλικών «Poison» και «Bed Of Nails».

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό φινάλε-γιορτή, όπου όλοι οι καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή στο πλευρό του Desmond Child για μια συγκινητική ερμηνεία του «Livin' On A Prayer», της διαχρονικής επιτυχίας που έγινε παγκόσμιο σύμβολο μέσα από τους Bon Jovi. Με φόντο τον φωτισμένο Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώθηκαν σε μια μοναδική στιγμή, σφραγίζοντας μια βραδιά που έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.

TRACKLISTING

I Was Made For Lovin' You (Overture) / The Cup Of Life / Livin' La Vida Loca / Shake Your Bon Bon / She Bangs Livin' On A Prayer You Give Love A Bad Name (feat. Justin Benlolo) / Dude Looks Like A Lady (feat. Chris Willis) Angel (feat. Rita Wilson) Crazy (feat. Leo Dante) Born To Be My Baby (feat. George Lembesis Livin' In A World Without You (feat. The Rasmus) Jezebel (feat. The Rasmus) If You Were A Woman (And I Was A Man) (feat. Bonnie Tyler) Stronger Than A Man (feat. Bonnie Tyler) Hide Your Heart (feat. Bonnie Tyler) If I Had Only (feat. Chris Willis) Beautiful Now (feat. Justin Benlolo) I Hate Myself For Loving You (feat. Tabitha Fair) Waking Up In Vegas (feat. Andreas Carlsson) I Was Made For Lovin' You (feat. Justin Benlolo) Kings & Queens (feat. Tabitha Fair) Ola Kala (feat. Sakis Rouvas) Mia Zoi Mazi (feat. Sakis Rouvas) Poison (feat. Alice Cooper) Bed Of Nails (feat. Alice Cooper) Love Will Keep Us Alive (feat. The Rasmus) I Am Made Of You (feat. Sakis Rouvas, Kip Winger, George Lembesis, Chris Willis, Andreas Carlsson & Justin Benlolo) Livin' On A Prayer (feat. Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, The Rasmus, Sakis Rouvas, Kip Winger, George Lembesis, Leo Dante, Andreas Carlsson, Tabitha Fair, Sheryl Cooper, Chris Willis & Justin Benlolo) I Was Made For Lovin' You (Reprise) (You Want To) Make A Memory