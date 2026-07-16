Τέλος στα προκατασκευασμένα; Το κινεζικό «σπίτι-κάψουλα» των 70.000 ευρώ

Μια νέα γενιά μικρών, έξυπνων κατοικιών φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη στέγαση. Τα λεγόμενα σπίτια-κάψουλες, που αναπτύχθηκαν στην Κίνα, έκαναν την εμφάνισή τους στην Ισπανία και ήδη προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, γρήγορη εγκατάσταση και σχετικά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις συμβατικές κατοικίες.

Το πρώτο τέτοιο σπίτι έχει ήδη τοποθετηθεί στο Σαν Βιθέντε ντο Μαρ, στην επαρχία της Ποντεβέδρα, από την εταιρεία Caslua Import, η οποία διαθέτει την αποκλειστική άδεια εισαγωγής των συγκεκριμένων κατοικιών στην ισπανική αγορά.

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