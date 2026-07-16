Εξάρχου: Ισχυρή ζήτηση μπορεί να ανεβάσει το ύψος της AMK των 650 εκατ. ευρώ της AKTOR

«Ολοκληρώνουμε μία προσπάθεια 4 ετών κάνοντας την AKTOR μεγάλη ξανά» τόνισε ο επικεφαλής του Ομίλου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Εξάρχου: Ισχυρή ζήτηση μπορεί να ανεβάσει το ύψος της AMK των 650 εκατ. ευρώ της AKTOR
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με την ολοκλήρωση της επικείμενης ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και την έκδοση του Ομολογιακού δανείου €300 εκατ. ολοκληρώνεται μία προσπάθεια 4 ετών για να γίνει η AKTOR μεγάλη ξανά, δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2026. Όπως τόνισε, με τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν, ο Όμιλος AKTOR θα γίνει η μεγαλύτερη και οικονομικά υγιέστερη εταιρεία στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR χαρακτήρισε την ΑΜΚ και την έκδοση του Ομολόγου το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα του Ομίλου θα είναι πλέον εντελώς διαφορετική. «Καλώ όλους τους μετόχους να σκεφτούν πότε είχε τέτοια εικόνα η AKTOR στο παρελθόν – τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια» είπε ο κ. Εξάρχου.

Κεφάλαια ύψους €1,5 δισ.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα, θα έχουν εισέλθει στον Όμιλο κεφάλαια ύψους €1,5 δισ. ευρώ, ενώ συμπλήρωσε ότι η ΑΜΚ και το Ομόλογο έχουν ως στόχο να διατηρηθεί ο δανεισμός σε υγιή επίπεδα, καθώς αυτός πέραν ενός ορίου απλώς μεταθέτει τον χρόνο της κρίσης. «Δεν θα ξαναπάθει ποτέ η AKTOR αυτό που της συνέβη στο παρελθόν. Υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε την AKTOR μεγάλη ξανά και το κάνουμε. Η AKTOR επέστρεψε» είπε.

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Στιγμιότυπο από την τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου AKTOR

Μία προσπάθεια 4 ετών ολοκληρώνεται

Ο κ. Εξάρχου προχώρησε σε μία ιστορική ανασκόπηση των όσων έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή από τότε που η Winex Investments εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο και ανέλαβε τη διοίκηση του Ομίλου και σχολίασε ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2027 θα αφορά πλέον μία εταιρεία που δεν θα έχει καμία σχέση τόσο με την παλιά Intrakat όσο και με την παλιά ΑΚΤΩΡ ιστορικώς.

Το επενδυτικό πλάνο

Η διοίκηση του Ομίλου παρουσίασε τις λεπτομέρειες του επενδυτικού σχεδίου στη Γενική Συνέλευση, σημειώνοντας ότι από τα €3 δισ. των επικείμενων επενδύσεων, θα κατανεμηθούν €1,3 στον τομέα ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων, €1 δισ. στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του Ομίλου. Μέρος του πλάνου θα χρηματοδοτηθεί από project finance και το υπόλοιπο με κεφάλαια €650 εκατ. από την ΑΜΚ. Και στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ο Όμιλος προχωρεί και στην έκδοση Ομόλογου €300 εκατ., ολοκληρώνοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση που απαιτηθεί για τις επενδύσεις των επομένων ετών.

Ο κ. Εξάρχου ανέλυσε τους 4 βασικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια, δηλαδή τους τομείς Κατασκευής, Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ, LNG και ΑΠΕ. Και επισήμανε ότι η προσπάθεια που γίνεται, είναι ο τομέας Κατασκευής να ενδυναμωθεί περαιτέρω σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργώντας παράλληλα ροές από άλλες δραστηριότητες που δεν θα εξαρτώνται πλήρως από την κατασκευή, όμως θα την ωφελούν. Επισήμανε, επίσης, ότι συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης του ανεκτέλεστου, μειώνοντας τον συντελεστή επίδρασης του EBITDA από τον τομέα της Κατασκευής και αυξάνοντας τις ροές από τους τομείς των ΑΠΕ, του LNG και των Παραχωρήσεων.

Οι συμφωνίες με την Motor Oil

Αναφερόμενος στο LNG, ο κ. Εξάρχου έκανε μνεία στην υπό διαπραγμάτευση συμφωνία με τον όμιλο Motor Oil για τη συμμετοχή του Ομίλου AKTOR κατά 50% στο υπό σχεδιασμό FSRU των Αγίων Θεοδώρων, η οποία θα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία για τον τομέα LNG προσφέροντας ασφάλεια τόσο στη διασφάλιση ροών φυσικού αερίου όσο και στη βελτίωση της κερδοφορίας του τομέα. Παράλληλα, τόνισε, ότι στο πλαίσιο αύξησης του ανεκτέλεστου αλλά και επέκτασης του τομέα Παραχωρήσεων - ΣΔΙΤ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγοράς του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS από τον όμιλο Motor Oil. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, οι συζητήσεις βαίνουν καλώς και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο.

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Ο Αλέξανδρος Εξάρχου στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου AKTOR

Το σχέδιο για τις ΑΠΕ

Για τον τομέα των ΑΠΕ, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η επικείμενη ΑΜΚ θα οδηγήσει σε επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδίου στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς το 2026 ο Όμιλος θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία ισχύος 550 MW, το οποίο θα ανέλθει στο 1 GW το 2027 χάρη στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο πάρκων μπαταριών στη Βουλγαρία. Και τόνισε ότι στόχος του τομέα είναι μία καθετοποιημένη πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει και τη λιανική αγορά ώστε να είναι σε θέση, εάν χρειαστεί, να εισαχθεί αυτόνομα στο χρηματιστήριο.

Το guidance για τα επόμενα χρόνια

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR παρείχε και guidance για την οικονομική απόδοση του Ομίλου, το οποίο προβλέπει κύκλο εργασιών ύψους €2,3 δισ. – €2,8 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA €375 εκατ. - €425 εκατ. μεσοπρόθεσμα και κύκλο εργασιών €4,5 δισ. - €5 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA €600- €700 εκατ. μακροπρόθεσμα, αντίστοιχα. Αυτές οι εκτιμήσεις, συνέχισε, στηρίζονται πρωτίστως σε διασφαλισμένες ροές χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τον τομέα Κατασκευής και την τυχόν ανάληψη νέων έργων.

Στόχος ο χαμηλός δανεισμός

Βασικό χαρακτηριστικό της προσπάθειας αυτής θα είναι η χαμηλή σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA με στόχο να παραμείνει ίση ή μικρότερη του 4 που είναι το υγιέστερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ομοειδείς επιχειρήσεις. Ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι στόχος του Ομίλου είναι μία αναπτυξιακή πορεία που θα στηρίζεται σε δανεισμό ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και έτσι προέκυψε η ανάγκη για κεφάλαια €650 εκατ. που θα εισέλθουν στον Όμιλο από την ΑΜΚ, ώστε να μπορεί να ασφάλεια να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο.

ΑΜΚ και μέτοχοι

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η ΑΜΚ θα γίνει με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων και το βιβλίο θα ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και πρόσθεσε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό έως και 3% θα διατηρήσουν δικαίωμα προτίμησης να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, ενώ οι μέτοχοι με μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα έχουν παρόμοιο προνόμιο και η κατανομή των νέων μετοχών σε αυτούς θα εξαρτηθεί από το ποσοστό υπερκάλυψης της ΑΜΚ. Επιπλέον, εκτίμησε ότι η υπερκάλυψη θα είναι σημαντική, επιβεβαίωσε ότι οι βασικοί μέτοχοι του Ομίλου έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με €350 εκατ. και σχολίασε ότι στόχος της διοίκησης είναι να προσελκυστούν μεγάλοι ξένοι επενδυτές γιατί σκοπός του Ομίλου είναι η ανάπτυξη διεθνούς δραστηριότητας ώστε να αποτελέσει έναν επενδυτικό πόλο έλξης.

Θερμό ενδιαφέρον

Ο επικεφαλής του Ομίλου επανέλαβε ότι η ΑΜΚ είναι underwritten από 3 μεγάλες διεθνείς τράπεζες (Goldman Sachs, UBS, Bank of America) και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό της ΑΜΚ ανάλογα με τις εγγραφές που θα γίνουν στο βιβλίο, σημειώνοντας ότι αυτή θα είναι μία απόφαση που θα λάβει το Δ.Σ. της εταιρείας ανάλογα με τις συνθήκες της επόμενης ημέρας. Επιπλέον, έχοντας ολοκληρώσει έναν μεγάλο κύκλο επαφών σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη, μέσω roadshow, σημείωσε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για το υπό έκδοση Ομόλογο είναι εξαιρετικά θερμό.

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