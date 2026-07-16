Νεκρός σε καραμπόλα σωματοφύλακας διασημοτήτων - Από την Κιμ Καρντάσιαν μέχρι τους ΑΒΒΑ

Snapshot Ο Μέισον Χέινς, σωματοφύλακας διασημοτήτων, σκοτώθηκε σε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στο Χάμσαϊρ, βυθίζοντας στο πένθος πολλούς διάσημους πελάτες του.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο μοτοσυκλέτες Harley-Davidson, ένα BMW X3 και ένα τροχόσπιτο, ενώ δύο οδηγοί συνελήφθησαν και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο Χέινς είχε εργαστεί για προσωπικότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν, ο Κάνιε Γουέστ, η Μπιγιονσέ, οι ABBA, και πολλούς άλλους, προσφέροντας στενή προστασία.

Η οικογένεια και φίλοι του περιγράφουν τον Χέινς ως έναν προστατευτικό, αφοσιωμένο και αγαπητό άνθρωπο με μεγάλη καρδιά.

Δημιουργήθηκε εκστρατεία χρηματοδότησης για να υποστηριχθεί η οικογένεια του και να καλυφθούν οι ανάγκες της κηδείας του. Snapshot powered by AI

Ο γιγαντόσωμος σωματοφύλακας υψηλών προσώπων, Μέισον Χέινς σκοτώθηκε σε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στο Χάμσαϊρ, βυθίζοντας στο πένθος τους διάσημους πελάτες του, όπως η Κρις Τζένερ, ο Κάνιε Γουέστ και ο Λιούις Χάμιλτον..

Ο Μέισον Χέινς κηρύχθηκε νεκρός στον τόπο του δυστυχήματος, όταν δύο μοτοσικλέτες Harley-Davidson, μία BMW X3 και ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο συγκρούστηκαν, προκαλώντας και έναν τραυματισμό. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν, αλλά αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μεταξύ των άλλων διασημοτήτων για τις οποίες είχε εργαστεί ο Χέινς συγκαταλέγονται η Μπιγιονσέ, η Κέιτ Μος, η Σιέννα Μίλερ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Το 2022 είχε προσληφθεί από τους ABBA όταν επανενώθηκαν.

Ο σωματοφύλακας, ύψους 2.08μ, όπως αναφέρεται σε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων : «Δύο ημέρες πριν από τα 53α γενέθλιά του, η ζωή του Μέισον χάθηκε πολύ νωρίς σε ένα τραγικό τροχαίο. Αφήνει πίσω του την αφοσιωμένη σύζυγό του Φέι, την κόρη του Μπρουκ, τον γιο του Νόα, μια αγαπημένη οικογένεια και έναν εξαιρετικό κύκλο φίλων σε όλο τον κόσμο.»

Η συγκινητική δήλωση περιέγραφε τον σωματοφύλακα ως: «Έναν προστάτη. Έναν μέντορα. Έναν φαρσέρ. Έναν γίγαντα με κάθε έννοια της λέξης, με μια ακόμα μεγαλύτερη καρδιά».

Περιέγραφε τον Μέισον ως «έναν άνδρα που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν ευπρόσδεκτοι από τη στιγμή που τον συναντούσαν» και «που θα διέσχιζε χώρες για να βοηθήσει έναν φίλο».

Η εκστρατεία στο GoFundMe δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του Μέισον να του προσφέρουν «την αποχαιρετιστήρια τελετή που πραγματικά του αξίζει».

Ο εργοδότης του Μέισον, η Trojan Security UK, δημοσίευσε μια δήλωση στο Instagram εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του σωματοφύλακα ενώ εργαζόταν με την Κρις Τζένερ, έγραψε: «Θα θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν απόλυτο θρύλο στον χώρο της Προσωπικής Προστασίας. Ο Μεγάλος Μέισον. Έφυγε πολύ νωρίς. Αναπαύσου εν ειρήνη και πέτα ψηλά, αδελφέ.»

Ο Μέισον είχε πει ότι άρχισε να εργάζεται ως σωματοφύλακας όταν «χρειαζόμουν μια δουλειά μερικής απασχόλησης για να χρηματοδοτήσω τις σπουδές μου» στα 20 του.

Το 2018 δήλωσε στο London Now: «Στη συνέχεια βρήκα μια θέση πλήρους απασχόλησης στη Scorpion Security, την εταιρεία ασφαλείας που είχε προσλάβει, μεταξύ άλλων, το Café De Paris στο Λονδίνο.

«Επειδή υπήρχαν αρκετοί διάσημοι πελάτες, άρχισα να ασκώ αυτό που θα μπορούσατε να ονομάσετε «στενή προστασία», η οποία εξελίχθηκε σε μόνιμες συμβάσεις με διάφορους διάσημους»

Ανέφερε ότι οι Καρντάσιαν ήταν οι πρώτοι του πελάτες, ονομάζοντας την Κιμ, την Κένταλ και τον Κάνιε ως διασημότητες που είχε προστατεύσει.

Ο Μέισον εργαζόταν για την οικογένεια την εποχή της ληστείας της Κιμ το 2016, όταν η σταρ των ριάλιτι σόου κρατήθηκε υπό την απειλή όπλου σε μια ληστεία κοσμημάτων αξίας 7,4 εκατομμυρίων λιρών στο Παρίσι.

«Ήμουν μέλος αυτής της ομάδας, και εκείνο το περιστατικό ήταν απλώς μια σειρά ατυχών περιστάσεων που οδήγησαν στο να συμβεί κάτι κακό» είχε πει τότε.