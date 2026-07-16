Καρκίνος παχέος εντέρου: Αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από «δυσπεψία»

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς εμφανή συμπτώματα, ειδικά στα αρχικά του στάδια. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, συχνά περιλαμβάνουν αλλαγές στο έντερο, αιμορραγία, κοιλιακή δυσφορία, κόπωση και ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι αυτά τα συμπτώματα μπορούν επίσης να προκληθούν από αιμορροΐδες, λοιμώξεις, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ή αλλαγές στη διατροφή. Γι' αυτό τα επίμονα ή ανεξήγητα συμπτώματα χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης και όχι... αυτοδιάγνωση.

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σημάδια καρκίνου του παχέος εντέρου;

Τα πιο συνηθισμένα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν μια αλλαγή από το φυσιολογικό σας πρότυπο εντέρου. Αυτό μπορεί να σημαίνει:

νέα δυσκοιλιότητα

διάρροια

στενότερα κόπρανα

πιο συχνές κενώσεις

αίσθημα, μετά την κένωση, ότι το έντερο δεν έχει αδειάσει πλήρως

Άλλα πιθανά σημάδια:

αίμα στα κόπρανα

αιμορραγία από το ορθό

σκούρα, μαύρα ή σαν πίσσα κόπρανα

συνεχείς κοιλιακές κράμπες, πόνος ή φούσκωμα

ανεξήγητη κόπωση ή αδυναμία

ακούσια απώλεια βάρους

δύσπνοια ή κόπωση από αναιμία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα σύμπτωμα από μόνο του ΔΕΝ σημαίνει καρκίνο. Αλλά θα πρέπει να ελέγχονται συμπτώματα που επιμένουν, επαναλαμβάνονται ή δεν μπορούν να εξηγηθούν.

Τι σημαίνει αίμα στα κόπρανα;

Το αίμα στα κόπρανα πρέπει πάντα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Το έντονο κόκκινο αίμα μπορεί να προέρχεται από το κάτω μέρος του εντέρου ή το ορθό, ενώ τα πιο σκούρα ή μαύρα κόπρανα μπορεί να υποδηλώνουν αιμορραγία υψηλότερα στο πεπτικό σύστημα.

Οι αιμορροΐδες είναι συχνές και μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία, αλλά δεν είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι οι αιμορροΐδες είναι η αιτία, ειδικά εάν η αιμορραγία είναι νέα, επαναλαμβανόμενη, αναμεμειγμένη με τα κόπρανα ή συνοδεύεται από αλλαγές στο έντερο, πόνο, απώλεια βάρους ή κόπωση.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί επίσης να αιμορραγεί αργά. Σε ορισμένα άτομα, η πρώτη ένδειξη δεν είναι το ορατό αίμα, αλλά η αναιμία από έλλειψη σιδήρου, που αναδεικνύεται σε εξέταση αίματος.

Μπορεί ο καρκίνος του παχέος εντέρου να προκαλέσει πόνο;

Ναι, αλλά ο πόνος δεν είναι πάντα παρών. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να προκαλέσει κράμπες, πίεση, φούσκωμα ή κοιλιακό πόνο εάν επηρεάζει την κένωση του εντέρου, εάν προκαλεί μερική απόφραξη ή εάν οδηγεί σε φλεγμονή ή αιμορραγία.

Ο πόνος που είναι επίμονος, επιδεινώνεται, συνδέεται με έμετο ή συνοδεύεται από αδυναμία κένωσης κοπράνων ή αερίων χρήζει επείγουσας αξιολόγησης. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν απόφραξη του εντέρου ή άλλο σοβαρό κοιλιακό πρόβλημα.

Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν εάν ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι πιο προχωρημένος;

Η πιο προχωρημένη νόσος μπορεί να προκαλέσει ισχυρότερα γενικά συμπτώματα, όπως:

ανεξήγητη απώλεια βάρους

απώλεια όρεξης

σοβαρή κόπωση

επιδεινούμενη αναιμία

επίμονο κοιλιακό πρήξιμο

Εάν ο καρκίνος εξαπλωθεί, τα συμπτώματα εξαρτώνται από την πληγείσα περιοχή. Η ηπατική εμπλοκή μπορεί να προκαλέσει ίκτερο, κοιλιακό πρήξιμο ή δυσφορία στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα. Η πνευμονική εμπλοκή μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια ή επίμονο βήχα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να έχουν πολλές άλλες αιτίες, αλλά απαιτούν ιατρική εξέταση.

Πότε πρέπει να δείτε γιατρό

Επισκεφθείτε γιατρό εάν οι αλλαγές στο έντερο, η αιμορραγία, ο κοιλιακός πόνος, η ανεξήγητη κόπωση ή η απώλεια βάρους διαρκούν περισσότερο από ένα σύντομο χρονικό διάστημα ή συνεχίζουν να επιστρέφουν. Συνιστάται ιατρική εξέταση για συμπτώματα τύπου καρκίνου του εντέρου που διαρκούν 3 εβδομάδες ή περισσότερο, και επείγουσα βοήθεια για μαύρα ή σκούρα κόκκινα κόπρανα, αιματηρή διάρροια ή βαριά αιμορραγία από το ορθό.

Μην περιμένετε για σοβαρά συμπτώματα! Οι πιο πρώιμες εξετάσεις μπορούν να εντοπίσουν καρκίνο σε πιο θεραπεύσιμο στάδιο και μπορούν επίσης να βρουν καλοήθεις αιτίες που χρειάζονται θεραπεία.

Γιατί ο έλεγχος είναι σημαντικός ακόμη και χωρίς συμπτώματα

Ο έλεγχος αναζητά καρκίνο του παχέος εντέρου ή προκαρκινικούς πολύποδες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Για τους ενήλικες με μέσο κίνδυνο, πολλές οδηγίες συνιστούν την έναρξη τακτικού ελέγχου στην ηλικία των 45 ετών, αν και άτομα με οικογενειακό ιστορικό, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ή κληρονομικά σύνδρομα μπορεί να χρειάζονται νωρίτερα ή πιο συχνά τεστ.

Οι επιλογές ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνουν εξετάσεις κοπράνων, εξετάσεις DNA κοπράνων, σιγμοειδοσκόπηση, αξονική τομογραφία ή κολονοσκόπηση. Εάν μια εξέταση ελέγχου με βάση τα κόπρανα είναι ανώμαλη, συνήθως απαιτείται κολονοσκόπηση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Εάν η αιμορραγία συμβεί μόνο μία φορά, θα πρέπει να ελεγχθεί;

Ναι, ειδικά εάν είστε άνω των 45 ετών, έχετε παράγοντες κινδύνου ή η αιμορραγία είναι ανεξήγητη. Ένα μεμονωμένο επεισόδιο μπορεί να οφείλεται σε κάτι καλοήθες, αλλά η νέα αιμορραγία από το ορθό δεν πρέπει να απορρίπτεται χωρίς σαφή εξήγηση.

Μπορούν οι νεαροί ενήλικες να εμφανίσουν συμπτώματα καρκίνου του παχέος εντέρου;

Ναι. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι πιο συχνός με την ηλικία, αλλά και οι νεότεροι ενήλικες μπορούν να τον αναπτύξουν. Το επίμονο αίμα στα κόπρανα, οι αλλαγές στο έντερο, η ανεξήγητη αναιμία και η απώλεια βάρους θα πρέπει να ελέγχονται σε οποιαδήποτε ηλικία.

Μπορεί μια εξέταση κοπράνων στο σπίτι να αντικαταστήσει μια επίσκεψη σε γιατρό εάν υπάρχουν συμπτώματα;

Όχι. Οι εξετάσεις κοπράνων είναι κυρίως εργαλεία διαλογής για άτομα χωρίς συμπτώματα. Εάν υπάρχουν συμπτώματα, ένας γιατρός μπορεί να συστήσει διαγνωστικές εξετάσεις, συχνά συμπεριλαμβανομένης της κολονοσκόπησης.

Συμπέρασμα

Τα συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου μπορεί να περιλαμβάνουν αίμα στα κόπρανα, αιμορραγία από το ορθό, αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, κοιλιακό άλγος, κόπωση, αναιμία και ανεξήγητη απώλεια βάρους. Αυτά τα σημάδια δεν αποδεικνύουν καρκίνο, αλλά δεν πρέπει να αγνοούνται όταν επιμένουν ή είναι ανεξήγητα.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι απλή: αναγνωρίστε το φυσιολογικό σας πρότυπο εντερικής λειτουργίας, αναφέρετε τις αλλαγές νωρίς και κάντε έλεγχο ακόμα και όταν αισθάνεστε καλά.

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