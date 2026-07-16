Έριξαν 120 εκατ. τόνους άμμου στον Ατλαντικό και έχτισαν μια ολόκληρη πόλη

Μπορεί μια πόλη να γεννηθεί εκεί όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε μόνο θάλασσα; Στη Νιγηρία η απάντηση είναι «ναι» και το αποτέλεσμα μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Δίπλα στο Λάγκος, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, κατασκευάζεται η Eko Atlantic, μια νέα μητρόπολη που δημιουργείται πάνω σε τεχνητή γη, η οποία προέκυψε αφού εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου μεταφέρθηκαν από τον βυθό του Ατλαντικού. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα αστικής ανάπτυξης στον κόσμο, που φιλοδοξεί να αλλάξει όχι μόνο την ακτογραμμή της Νιγηρίας αλλά και το μέλλον μιας πόλης που ασφυκτιά από την πληθυσμιακή έκρηξη και τη διάβρωση των ακτών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr