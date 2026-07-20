Safe Nights – Τα νέα απορροφητικά εσώρουχα ενισχυμένης νυχτερινής προστασίας για παιδιά

Οι απαιτήσεις της νυχτερινής προστασίας είναι σημαντικά αυξημένες. Η πολύωρη χρήση, οι διαφορετικές στάσεις ύπνου και η αυξημένη πιθανότητα διαρροών καθιστούν απαραίτητη μια λύση ειδικά σχεδιασμένη για τη νύχτα. Παράλληλα, πολλά παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω – ακόμη και έως 10 ετών – μπορεί να παρουσιάζουν περιστασιακή ή συστηματική νυχτερινή ενούρηση. Αν και δεν χρειάζονται πλέον πάνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξακολουθούν να χρειάζονται αξιόπιστη προστασία τη νύχτα. Μια προστασία που δεν θυμίζει βρεφική πάνα, αλλά προσφέρει διακριτικότητα, άνεση, αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση.

Απαντώντας σε αυτή την πραγματική ανάγκη, η ΜΕΓΑ δημιούργησε τη νέα σειρά Safe Nights: μια ολοκληρωμένη σειρά παιδικών απορροφητικών εσωρούχων ενισχυμένης νυχτερινής προστασίας, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3 ετών και άνω. Με διαφορετικά μεγέθη και μοντέρνα σχέδια που θυμίζουν τζιν για αγόρια και κορίτσια, προσφέρει ιδανική εφαρμογή και αξιόπιστη προστασία για κάθε παιδί.

Διαθέτουν ενισχυμένο απορροφητικό πυρήνα με Dry Matrix Technology, που εγκλωβίζει αποτελεσματικά την υγρασία στο εσωτερικό. 360° εφαρμογή (All Around Elastic) με πλήρη ελαστικότητα στη μέση και στα πόδια, που αγκαλιάζει το σώμα και συμβάλλει στη μείωση των διαρροών, ανεξάρτητα από τη στάση ύπνου. Τεχνολογία Odour Control, με αποδεδειγμένο περιορισμό των οσμών για έως και 8 ώρες. Σχεδιασμένα με απαλά, λεπτά και αθόρυβα υλικά, φιλικά προς το παιδικό δέρμα, για μεγαλύτερη άνεση και διακριτικότητα. Με την έγκριση των ειδικών: Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.

Safe Nights - Η πρώτη ολοκληρωμένη λύση νυχτερινής προστασίας για παιδιά 3 ετών και πάνω. Τώρα, η νύχτα έχει τη δική της προστασία!

Διαθέσιμα και στα φαρμακεία.