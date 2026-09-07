O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τέλεσε τα εγκαίνια του Περιπτέρου του στην 90η ΔΕΘ

Την τελετή των εγκαινίων τίμησε με την παρουσία του μεγάλος αριθμός εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του χώρου της Υγείας και σημαντικών θεσμικών φορέων

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O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τέλεσε τα εγκαίνια του Περιπτέρου του στην 90η ΔΕΘ
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  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε το περίπτερό του στην 90ή ΔΕΘ παρουσία πλήθους πολιτικών, εθελοντών και φορέων.
  • Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τέλεσε τον αγιασμό και τόνισε τη συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό για κοινές δράσεις κοινωνικής προσφοράς.
  • Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. δεσμεύτηκε για συνεχή υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας μέσω εθελοντικού και ανθρωπιστικού έργου.
  • Ο Υπουργός Υγείας επαίνεσε το έργο του Ερυθρού Σταυρού και ανακοίνωσε σχέδια για περαιτέρω συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
  • Ο Ε.Ε.Σ. συμμετέχει δυναμικά στη ΔΕΘ με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο Περίπτερο 15 και στον χώρο του Υπουργείου Υγείας.
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Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσία πλήθους κοινού, τελέσθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους κορυφαία στελέχη της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Σ., κ. Γεώργιος Σκούμας, η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης, καθώς και πλήθος εθελοντών και μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απ’ όλη την Ελλάδα.

Η ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου ανέδειξαν, για ακόμη μία φορά, την ξεχωριστή θέση που κατέχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην ελληνική κοινωνία και τη διαχρονική αναγνώριση του ανθρωπιστικού και εθελοντικού του έργου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεος, ο οποίος αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ε.Ε.Σ. με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία οι δεσμοί των δύο πλευρών να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και οι κοινές δράσεις κοινωνικής προσφοράς να διευρυνθούν.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, εξήρε το ήθος και τη σημαντική προσφορά του Παναγιωτάτου στην Εκκλησία και την κοινωνία. Σε ένδειξη τιμής και βαθιάς εκτίμησης, του προσέφερε ανάτυπο χρυσοποίκιλτου Ιερού Ευαγγελίου, το πρωτότυπο του οποίου τυπώθηκε στη Βενετία το 1793. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. υπογράμμισε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα το εθελοντικό και ανθρωπιστικό του έργο, παραμένοντας σταθερά δίπλα στην ελληνική κοινωνία και παρών οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε ο χαιρετισμός του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ευχαρίστησε τον Οργανισμό για τη σημαντική υποστήριξη που προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικότερα για τη συνδρομή του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων, προαναγγέλλοντας παράλληλα την περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας.

Την τελετή των εγκαινίων τίμησε με την παρουσία του μεγάλος αριθμός εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του χώρου της Υγείας και σημαντικών θεσμικών φορέων.

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Ειδικότερα, παρέστησαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών, ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ο Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Άννα Καραμανλή, Υφυπουργός Τουρισμού, ο Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, και ο Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών.

Από τη Βουλή των Ελλήνων παρέστησαν ο Γιώργος Σταμάτης, Βουλευτής Επικρατείας, ο Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας, ο Διαμαντής Γκολιδάκης, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, η Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου Α΄Θεσσαλονίκης, και ο Πέτρος Παππάς, Βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής.

Παρόντες ήταν επίσης η Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, ο Πέλοψ Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, και ο Δημήτρης Μήλιος, Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν ο Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και η Μαρία (Μελίνα) Δερμεντζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Ταρασίδης, Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, η Ζήνα Λεπτοκαρίδου, Διευθύντρια του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδος (ΚΕΠΥ-ΒΕ), ο Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), καθώς και η Βούλα Πατουλίδου, Χρυσή Ολυμπιονίκης.

Την τελετή παρακολούθησε παράλληλα πλήθος εθελοντών και στελεχών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας, δίνοντας με την παρουσία τους το δικό τους ισχυρό μήνυμα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Η παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην 90η ΔΕΘ είναι διπλή και ιδιαίτερα δυναμική. Η κύρια συμμετοχή του Οργανισμού βρίσκεται στο Περίπτερο 15, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης αναπτύσσεται ένα πλούσιο πρόγραμμα ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων, ενώ παράλληλα ο Ε.Ε.Σ. συμμετέχει και στον χώρο του Υπουργείου Υγείας, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη στενή και διαρκώς διευρυνόμενη συνεργασία του με τους θεσμικούς φορείς της Υγείας.

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