Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει 2ήμερη δράση ενημέρωσης για την Υγεία στο ακριτικό Αγαθονήσι

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει 2ήμερη δράση ενημέρωσης για την Υγεία στο ακριτικό Αγαθονήσι
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  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει διήμερη δράση ενημέρωσης για την Υγεία στο Αγαθονήσι στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η δράση περιλαμβάνει ενημέρωση για αιμοδοσία, δωρεά μυελού των οστών, λήψη δείγματος μυελού, παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών και παρουσίαση του ανθρωπιστικού έργου του Ε.Ε.Σ.
  • Η εκδήλωση της 7ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αγαθονησίου με ομιλίες και παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών.
  • Στις 8 Σεπτεμβρίου θα γίνει λήψη δείγματος μυελού των οστών με σάλιο στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγαθονησίου.
  • Η συμμετοχή των κατοίκων και επισκεπτών στη δράση αποτελεί σημαντική προσφορά ζωής και έκφραση αλληλεγγύης.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), πιστός στην αποστολή του να βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, χωρίς να υπολογίζει αποστάσεις, δυσκολίες ή γεωγραφικούς περιορισμούς, διοργανώνει διήμερη δράση ενημέρωσης για την Υγεία στο ακριτικό Αγαθονήσι, στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Η δράση πραγματοποιείται με την καθοριστική συμβολή του Δήμου Αγαθονησίου και την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών - Πειραιώς και περιλαμβάνει ενημέρωση για την αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών, λήψη δείγματος μυελού των οστών, παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών, καθώς και ενημέρωση για τις δράσεις και το ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Πρόγραμμα δράσεων

  • Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

Δημαρχείο Αγαθονησίου – Αίθουσα Εκδηλώσεων

Ώρα: 19:00 Ομιλία για την αιμοδοσία, τη λήψη δείγματος μυελού των οστών, τις δράσεις και το έργοτου Ε.Ε.Σ.

Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών

  • Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγαθονησίου

Ώρα: 08:30 – 12:00

Λήψη δείγματος μυελού των οστών με το σάλιο.

Η συμμετοχή των κατοίκων και των επισκεπτών στις δράσεις του Ε.Ε.Σ. αποτελεί πολύτιμη προσφορά ζωής και έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.

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