Vodafone: Τρεις μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης

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Vodafone: Τρεις μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης
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Η Vodafone προσφέρει τριπλό όφελος στους πελάτες της, δίνοντας 3 μήνες δώρο σε κορυφαίες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης, με κάθε αγορά smartphone 5G, tablet 5G ή laptop που θα πραγματοποιηθεί έως και τις 9 Οκτωβρίου.

Νέοι και υφιστάμενοι πελάτες που θα αποκτήσουν τη συσκευή της επιλογής τους από τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες υπηρεσίες που επιθυμούν, με τρία μηνιαία πάγια δώρο. Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν:

Vodafone Full Fiber 500Mbps ή 1Gbps Plus για υψηλές ταχύτητες και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, μέσω προγραμμάτων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Vodafone RED, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και data για απρόσκοπτη επικοινωνία και συνδεσιμότητα όπου κι αν βρίσκονται. Vodafone TV, με πρόσβαση σε πλούσιο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, με βραβευμένες σειρές και ταινίες από κορυφαίους δημιουργούς.

H Vodafone κάνει ακόμη πιο εύκολη την πρόσβαση των καταναλωτών σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας και υπηρεσιών, προσφέροντας περισσότερη συνδεσιμότητα, επικοινωνία και ψυχαγωγία, με ένα τριπλό δώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Back to school 2026 | Vodafone.gr

Σχετικά με το δίκτυο καταστημάτων Vodafone

Η Vodafone Ελλάδας υλοποιεί επένδυση άνω των €15 εκατ. για τον συνολικό μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων της, δημιουργώντας μια νέα γενιά προορισμών τεχνολογίας σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από την αναβάθμιση των καταστημάτων της, τη διεύρυνση προϊόντων και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την εξειδικευμένη υποστήριξη της ομάδας των Tech Heroes, η Vodafone προσφέρει μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη εμπειρία πελάτη. Τα καταστήματα Vodafone εξελίσσονται σε σύγχρονα οικοσυστήματα τεχνολογίας, όπου οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν ολοκληρωμένες λύσεις συνδεσιμότητας, παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας, με εξατομικευμένη καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη για κάθε τους ανάγκη.

Τεχνολογία όπως τη θες στα καταστήματα Vodafone

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