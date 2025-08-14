Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό

Σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα – Ερευνάται η εμπλοκή του και σε άλλη μεγάλη φωτιά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε εμπρησμό στην περιοχή της Πάτρας, προχώρησαν οι Αρχές

Σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το OPEN, ο νεαρός έχει καταγραφεί να σκύβει σε χωράφι και λίγα δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνσή του εκδηλώνεται πυρκαγιά.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 25χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο πριν τις 17:30, στην περιοχή του γηροκομείου και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος άνδρας εξετάζεται για πιθανή συμμετοχή του στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στα Συχαινά Αχαΐας, ενώ την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν σε άλλο μέτωπο, στην απέναντι πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που παραπέμπουν σε εμπρησμό, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στον εντοπισμό του οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εντοπιστούν και να καταθέσουν τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

