Φρίκη στον Πύργο: Απόπειρα βιασμού ανήλικης – Την έσωσε η θεία της

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας
Σοκ προκαλεί στον Πύργο η είδηση της απόπειρας βιασμού μιας ανήλικης κοπέλας.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το πρωί του Δεκαπενταύγουστου, στην πόλη του Πύργου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς στις 15-8-2025 τα ξημερώματα, μετέβη στην οικία – παράπηγμα όπου διαμένει η 15χρονη με τη θεία της και αποπειράθηκε με την άσκηση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της να τη βιάσει.

Η ανήλικη αντιστάθηκε στον κατηγορούμενο και με τη βοήθεια της θείας της που αντιλήφθηκε το περιστατικό κατάφερε να διαφύγει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση προς κύρια ανάκριση.

