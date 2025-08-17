Ίμβρος: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδέχθηκε στο χωριό του τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κώστα Καραμανλή και άλλες προσωπικότητες

Ίμβρος: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή
Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχαν το Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025, προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδος, που επισκέφθηκαν ιδιωτικώς την Ίμβρο με πρωτοβουλία του Γεωργίου Προκοπίου, εφοπλιστού, Αντιπροέδρου της Αδελφότητος Οφφικιαλίων της Μ.τ.Χ.Ε. «Παναγία Παμμακάριστος».

Το πρωί ο όμιλος των προσκυνητών, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Κώστας Καραμανλής, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ian Borg, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών και Τουρισμού της Μάλτας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πρώην Υπουργός, και Ιωάννης Βαληνάκης, Πανεπιστημιακός Καθηγητής και πρώην Υφυπουργός, εκκλησιάστηκαν κατά τη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, στην πρωτεύουσα της νήσου. Ο Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος, μαζί με τον Ποιμενάρχη Σεβ. Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλο, και στο τέλος καλωσόρισε με θερμούς λόγους τους υψηλούς επισκέπτες.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τον παρακείμενο Μητροπολιτικό Οίκο, και ακολούθως το χωριό του Πατριάρχου, τους Αγίους Θεόδωρους. Εκεί ο Παναγιώτατος τους ξενάγησε στο πετρόκτιστο χωριό του, και ειδικότερα στο μικρό Μουσείο «Πατριάρχης Βαρθολομαίος», που είναι αφιερωμένο στην ζωή και την Πατριαρχική διακονία του, στην παρακείμενη Πατρική οικία του και στο κοντινό καφενείο του αειμνήστου πατέρα του. Επίσης, προσκύνησαν στο Ναό του Αγίου Γεωργίου και επισκέφθηκαν το Κοινοτικό Κοιμητήριο και το δημοτικό σχολείο, η εκ βάθρων αναστήλωση του οποίου θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του κ. Προκοπίου.

Αργά το μεσημέρι ο κ. Προκοπίου, με την σύζυγό του κυρία Αλεξάνδρα, παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στην gallery που ακολουθεί:

0109
0209
0309
0409
0509
0609
0709
0809
0909

