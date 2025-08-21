Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - Τρεις οι τραυματίες

Άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, 34 ετών, καθώς και δύο τουρίστες από τη Σερβία που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δύο προσαγωγές. Η επίθεση αναφέρθηκε περίπου στις 9.30 το βράδυ της Τετάρτης, στην Εγνατία οδό, πριν από την έξοδο για Βέροια.