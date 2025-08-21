Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - Τρεις οι τραυματίες
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δύο προσαγωγές για την επίθεση στο τουριστικό λεωφορείο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, 34 ετών, καθώς και δύο τουρίστες από τη Σερβία που επέβαιναν στο λεωφορείο.
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δύο προσαγωγές. Η επίθεση αναφέρθηκε περίπου στις 9.30 το βράδυ της Τετάρτης, στην Εγνατία οδό, πριν από την έξοδο για Βέροια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:24 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - Τρεις οι τραυματίες
08:22 ∙ WHAT THE FACT
Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε
07:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πόθεν Έσχες 2025: Ανοιχτή έως τον Οκτώβριο η πλατφόρμα για τις δηλώσεις
07:45 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Τα 60 χρόνια του Transit σε αριθμούς (Video)
08:22 ∙ WHAT THE FACT
Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε
07:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο με ετήσιο όφελος έως 480 ευρώ
06:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ