Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 11 ατόμων για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και οικίες

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 11 ατόμων για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και οικίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε διαρρήξεις - κλοπές σε κοσμηματοπωλεία, εταιρείες, καταστήματα και οικίες, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 5 ήδη έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης της Χώρας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης- συμμορίας, ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, τελεσθείσες και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, είχαν ενωθεί σε εγκληματική οργάνωση και προέβαιναν στην τέλεση διαρρήξεων και κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ενώ είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους:

  • -8- από τους κατηγορούμενους λειτουργούσαν ως επιχειρησιακά μέλη, τα οποία για τις μετακινήσεις τους από και προς τα σημεία ενδιαφέροντος ενάλλασσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, ιδιοκτησίας μελών της οργάνωσης,
  • για την απόκρυψη των «επιχειρησιακών» οχημάτων χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης σε οίκημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ τοποθετούσαν σε αυτά πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από έτερα οχήματα ή πλαστά αντίγραφα,
  • 31χρονη, μέλος της οργάνωσης είχε ενοικιάσει στο όνομά της το χώρο στάθμευσης των «επιχειρησιακών οχημάτων», ενώ παραχώρησε και όχημα ιδιοκτησία της για τη διευκόλυνση των σκοπών της οργάνωσης,
  • 33χρονος και 23χρονος, επιφορτισμένοι με την ανεύρεση εικονικών ιδιοκτητών για τα εν λόγω οχήματα. Προέβαιναν στη μεταβίβαση αυτών σε άτομα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος της οργάνωσης, με σκοπό την απόκρυψη των στοιχείων των πραγματικών κατόχων και την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δράσης της συμμορίας.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν -κατά περίπτωση- με οικογενειακές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, το διάστημα από 04-09-2023 έως 09-11-2023, προέβησαν συνολικά σε 20 αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα: ληστεία κοσμηματοπωλείου, δυο διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων, διάρρηξη καταστήματος, διάρρηξη εταιρείας, 5 διαρρήξεις οικιών, κλοπή αυτοκινήτου (από εντός των εν λόγω οικιών), 8 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 194.000 ευρώ, ενώ προκλήθηκαν και φθορές συνολικής αξίας 17.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δυο «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, καθώς και τρία έτερα οχήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής από και προς την «καβάτζα» απόκρυψης, πριν και μετά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Τα κατασχεθέντα οχήματα απεστάλησαν για φύλαξη στο αρμόδιο Τελωνείο.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ 4 εξ’ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:28LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της από συναυλία για τη Λίνα Νικολακοπούλου

17:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ με συνθήματα και σημαίες με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο Παναθηναϊκό Στάδιο

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επτά χρόνια από την τυπική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξεναγός κατέρρευσε από τη ζέστη και πέθανε μέσα στο Κολοσσαίο της Ρώμης

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ινδός επιχειρηματίας καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε κορίτσι 15 ετών ενώ κοιμόταν κατά τη διάρκεια πτήσης

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Αράχνες-«ζόμπι»: Ο μύκητας που προκαλεί τρόμο και θυμίζει το The Last of Us

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγρια συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Νέας Αλικαρνασού - 25χρονος στο νοσοκομείο

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίστευτο: Sold out το Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός που θα γίνει Ιανουάριο 2026!

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κώστα Καραμανλή για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Καίει σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά στον Άγιο Στέφανο Δομοκού κοντά σε φωτοβολταϊκά - Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον αδόκητο χαμό του βουλευτή

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Προσαγωγές οπαδών της Ένωσης στις Βρυξέλλες

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος – Το συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα: «Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του, είχε ακόμη πολλά να προσφέρει»

16:24LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μπο - Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο

16:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 11 ατόμων για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και οικίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι δραματικές στιγμές στο beach bar όταν υπέστη ανακοπή

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Καίει σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Frank Caprio: Γιατί αθώωνε ακόμη και πρόσωπα που ομολογούσαν ενοχή - Ο δικαστής που ενσάρκωσε το πρότυπο του δίκαιου - Βίντεο

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Αυτοκτόνησε πέφτοντας με αλεξίπτωτο η 32χρονη

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

16:24LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μπο - Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του πρίγκιπα Φίλιππου αμέσως μετά τον γάμο του Χάρι με τη Μέγκαν και η ατάκα «thank f... it's over» προς τη βασίλισσα Ελισάβετ

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ποια βουλευτής θα τον αντικαταστήσει

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ