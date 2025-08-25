Απάτη με «εργαζόμενες καθαριότητας» στο Facebook - Άρπαξαν από θύμα 50.000 ευρώ

Νέα υπόθεση κλοπής απασχολεί τις Αρχές στον Πειραιά, καθώς ένοικος σε πολυκατοικία της οδού Μεγαρίδος κατήγγειλε ότι γυναίκα που είχε προσλάβει για οικιακή εργασία, εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του και αφαίρεσε από το σπίτι του τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Ο 62χρονος, αναζητώντας γυναίκα για καθαριότητα μέσω αγγελίας στο Facebook, προσέλαβε αλλοδαπή – πιθανότατα βουλγαρικής καταγωγής. Η γυναίκα παρουσιάστηκε ως «καθαρίστρια», ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν άργησε να δείξει τις πραγματικές της προθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο σπίτι, φέρεται να άνοιξε το συρτάρι του υπνοδωματίου και να αφαίρεσε τιμαλφή και αντικείμενα συνολικής αξίας που αγγίζει τις 50.000 ευρώ. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω της τον ιδιοκτήτη σοκαρισμένο. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από τους αστυνομικούς.