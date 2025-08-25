Πατήσια: Βρέθηκε τετ α τετ με τον διαρρήκτη - «Τον κυνήγησα και αυτός πήδηξε από το μπαλκόνι»

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Στα Πατήσια, διαρρήκτης επιχείρησε να εισβάλει σε διαμέρισμα ενώ ήταν μέσα ο ιδιοκτήτης, και όταν έγινε αντιληπτός για να ξεφύγει, βούτηξε στο κενό από το μπαλκόνι. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μιλά στο MEGA.

«Ήμουν στο σπίτι με το παιδί και τον άκουσα, μπαλκονόπορτα κλπ, και τον κυνήγησα και πήδηξε».

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας στα Πατήσια περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA τη στιγμή που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν διαρρήκτη, μέρα μεσημέρι, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον μόλις τριών ετών γιο του.

Ο ιδιοκτήτης άκουσε θόρυβο, κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος διέσχισε το μπαλκόνι και πήδηξε πέφτοντας στο δέντρο και στη συνέχεια στο οδόστρωμα.

Την ώρα εκείνη η σύζυγος του θύματος με τον μεγαλύτερο γιο τους έλειπαν από το σπίτι. «Ανησυχούμε. Έχουμε και κάμερες αλλά επειδή έχω πάρει άδεια δεν τις είχαμε ανοικτές».

Στο σημείο έφτασε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο όπου παραμένει φρουρούμενος.

Λίγα λεπτά πριν την επεισοδιακή διάρρηξη ο ίδιος δράστης είχε εισβάλει και σε διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας.