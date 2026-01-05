Άριελ Κωνσταντινίδη: «Είχα δρομολογήσει το τρίτο παιδί πριν γνωρίσω τον σύντροφό μου»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day».

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά και για τις επιπλοκές που αντιμετώπισε κατά τη γέννα.

«Νιώθω πλήρης. Ήθελα να ξαναβιώσω την εγκυμοσύνη, τη δημιουργία του νέου ανθρώπου. Κάπως το είχα αποκλείσει, κοντοστεκόμουν, γιατί ήθελα και το παραμύθι του “ξαναπαντρεύομαι”, ενώ ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν είναι εντάξει αυτό», είπε αρχικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.

«Είχα πει ότι δεν θα ήθελα, ακόμα κι αν ήμουν φουλ ερωτευμένη, να μας δένει το παιδί με έναν σύντροφο. Αν θέλει ένας σύντροφος να είναι πραγματικά κοντά μου, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ το είχα δρομολογήσει πριν τον γνωρίσω. Έβλεπα όμως ότι μου έκανε σαμποτάζ, να με αποσπάσει από αυτό. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που χώρισα», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο η Άριελ Κωνσταντινίδη.

«Είχαμε αποφασίσει να γεννήσω φυσιολογικά, όμως η μικρή εμφάνισε βραδυκαρδία κι έτσι προχωρήσαμε σε καισαρική», αποκάλυψε κλείνοντας η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Η ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη έγινε για πρώτη φορά μητέρα το 2017, φέρνοντας στον κόσμο τους γιους της, τον Δαναό και τον Φοίβο.

Τον Αύγουστο του 2025 η ηθοποιός γέννησε το τρίτο της παιδί, την μονάκριβη κόρη της.