Σε πελάγη ευτυχίας η Άριελ Κωνσταντινίδη - Γέννησε το τρίτο της παιδί
Η 53χρονη ηθοποιός έχει ήδη αποκτήσει δύο γιους
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί.
Η 53χρονη ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την τρίτη της εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας πως προέκυψε μέσω δανεικού ωαρίου και δότη σπέρματος.
Η Άριελ Κωνσταντινίδη έχει αποκτήσει δύο γιους και πλέον θα είναι και μητέρα μίας κόρης, αφού έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ήρθε να ολοκληρώσει την ευτυχία της και να φέρει περισσότερη χαρά στην οικογένειά της.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:25 ∙ LIFESTYLE
Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές
21:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στην Λάρισα
19:59 ∙ LIFESTYLE