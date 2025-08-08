Σε πελάγη ευτυχίας η Άριελ Κωνσταντινίδη - Γέννησε το τρίτο της παιδί

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί.

Η 53χρονη ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την τρίτη της εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας πως προέκυψε μέσω δανεικού ωαρίου και δότη σπέρματος.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έχει αποκτήσει δύο γιους και πλέον θα είναι και μητέρα μίας κόρης, αφού έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ήρθε να ολοκληρώσει την ευτυχία της και να φέρει περισσότερη χαρά στην οικογένειά της.

https://www.instagram.com/reel/DL2CFkuo_zM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

