Τρόμος για τα νοικοκυριά οι διαρρήξεις τους καλοκαιρινούς μήνες

Δεκάδες είναι οι διαρρήξεις τον Αύγουστο σε διαμερίσματα αλλά και καταστήματα ακόμη και σε χώρους όπου οι ιδιοκτήτες έχουν τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας και συναγερμό.

Ανυποψίαστοι πολίτες γυρνούν από τις καλοκαιρινές αποδράσεις και συναντούν εικόνες, όπως αυτές που αντίκρυσε μία οικογένεια στου Ζωγράφου. Ένα σπίτι λεηλατημένο από επιτήδειους.

Φόβος επικρατεί και στην Καισαριανή. Στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας, οι κλέφτες φαίνεται ότι κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι την απουσία επαρκούς αστυνόμευσης. Παρόμοια περιστατικά έχουν εντοπιστεί και στον Βύρωνα.

Καθημερινό φαινόμενο οι κλοπές και οι διαρρήξεις και πολλοί έχουν πάρει τα μέτρα τους.

Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη ανθίζουν οι κλοπές σε μαγαζιά, όπως στην περίπτωση με τους δύο νεαρούς που αρπάζουν καρέκλες, αλλά και σε καταστήματα 24ωρης λειτουργίας.

Οι πολίτες παρακολουθούν με ανησυχία κάθε καλοκαίρι τις περιουσίες τους να γίνονται έρμαιο των διαρρηκτών.