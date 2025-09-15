Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού - Βρέθηκαν μαχαίρι και κινητά
Το «ελληνικό FBI» έκανε έφοδο σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού
Το «ελληνικό FBI» έκανε έφοδο σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/9).
Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, δύο κινητά και ακουστικά.
Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο έγκλειστων, για κατά περίπτωση παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα κελιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- αυτοσχέδιο μαχαίρι,
- 2 συσκευές κινητού τηλεφώνου,
- 2 φορτιστές κινητού τηλεφώνου και
- 2 ζεύγη ακουστικά.
Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
