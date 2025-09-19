Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

Ο 32χρονος Σύρος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω είχε δηλώσει κατά την ανάκρισή του ότι «είμαι μέλος του ISIS και ένας ομοεθνής μου, επίσης μέλος της οργάνωσης, μου έδινε 100 ευρώ για κάθε φωτιά που προκαλούσα». Η ΕΥΠ κινητοποιήθηκε άμεσα για να εξακριβώσει την αλήθεια των ισχυρισμών του.

Δύο κλιμάκια, ένα των Μυστικών Υπηρεσιών και ένα της Αντιτρομοκρατικής, συνάντησαν τον άνδρα και κατέληξαν ότι δεν είναι μέλος του ISIS και δεν φαίνεται να έχει οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση.

Παρά τη διαπίστωση αυτή, παραμένει ασαφές ποιος του προσέφερε τα 100 ευρώ για να βάζει φωτιές στον Υμηττό. Οι αναφορές του ήταν ασαφείς σχετικά με θρησκευτικά ζητήματα, αλλά φάνηκε καθαρά ότι κάποιος τον πλήρωνε για τους εμπρησμούς, σύμφωνα με το Mega.

Σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες:

H πρώτη αφορά σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω, με την υπόθεση να έχει αναβληθεί για τις 23 Σεπτεμβρίου ώστε να καταθέσουν τα θύματα. Ο κατηγορούμενος έχει παραδεχθεί τις πράξεις του. Η δεύτερη δικογραφία σχετίζεται με τους εμπρησμούς στο δάσος του Υμηττού στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι είναι μέλος του ISIS και ότι κάποιος ανώτερος στην οργάνωση τον πλήρωνε με 100 ευρώ για κάθε φωτιά.

Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε στο Αυτόφωρο η δίκη του 32χρονου Σύρου ή Παλαιστίνιου για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του κατηγορούμενου.

Αυτή την ώρα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών.

Ο 32χρονος, πάντως, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο με τη βοήθεια διερμηνέα, είπε πως αποδέχεται την κατηγορία.

«Ξέρει γιατί κατηγορείται; Το παραδέχεται;» ρώτησε η πρόεδρος, με τον κατηγορούμενο να λέει πως παραδέχεται ότι προσέγγισε τις γυναίκες. «Δυο φορές και την τρίτη φορά τον έπιασαν», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης