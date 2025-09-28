Ελευθέριος Βενιζέλος: Σύλληψη 25χρονου που είχε κρύψει 18 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα
Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών μέσα στις αποσκευές του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν το Σάββατο (27/9) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έναν 25χρονο αλλοδαπό, ο οποίος προσπάθησε να περάσει στη χώρα πάνω από 18 κιλά κάνναβης.
Η ποσότητα των ναρκωτικών βρέθηκε σε 36 συσκευασίες, καλά κρυμμένες μέσα στη βαλίτσα του. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο.
Ο 25χρονος, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34 ∙ WHAT THE FACT
Απίστευτο και όμως ελληνικό: Γυναίκα έβγαλε βόλτα πόνυ (!) στο κέντρο της Αθήνας
10:12 ∙ LIFESTYLE