Ελευθέριος Βενιζέλος: Σύλληψη 25χρονου που είχε κρύψει 18 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν το Σάββατο (27/9) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έναν 25χρονο αλλοδαπό, ο οποίος προσπάθησε να περάσει στη χώρα πάνω από 18 κιλά κάνναβης.

Η ποσότητα των ναρκωτικών βρέθηκε σε 36 συσκευασίες, καλά κρυμμένες μέσα στη βαλίτσα του. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 25χρονος, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.