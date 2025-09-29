Με αεροβόλο και πιστόλι-ρέπλικα συνελήφθησαν δύο άνδρες σε Πέραμα και Γλυφάδα

Δύο συλλήψεις από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για κατοχή αεροβόλου τυφεκίου και πιστολιού-ρέπλικας σε Πέραμα και Γλυφάδα.

Συνελήφθη, το πρωί της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Περάματος, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 38χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης για άτομο που έφερε αεροβόλο τυφέκιο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 38χρονο και κατά τον έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο τυφέκιο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος και στη συνέχεια στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον, απογευματινές ώρες της 27-9-2025, στην περιοχή της Γλυφάδας, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν 40χρονο αλλοδαπό, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος εντοπίστηκε να κινείται πεζός και σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε πιστόλι-ρέπλικα. Οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, το οποίο και επελήφθη της υπόθεσης.

Κατά την προανακριτική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς στερείται των απαραίτητων εγγράφων νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.