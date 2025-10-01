Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

Πρωτοφανές, όσο και βίαιο το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε κατάστημα πώλησης ρολογιών στην περιοχή του Περιστερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb και όπως καταγγέλλει πελάτης που είχε προπληρώσει από τον Μάιο ένα ρολόι-δώρο για τον κουμπάρο του, επισκέφθηκε το κατάστημα ζητώντας πίσω τα χρήματά του, καθώς το προϊόν δεν είχε παραδοθεί ποτέ, ενώ ο γάμος θα γίνει πολύ σύντομα.

Αντί όμως να λάβει μια απάντηση ή την οφειλόμενη επιστροφή, ο υπεύθυνος του καταστήματος προχώρησε —σύμφωνα με την καταγγελία— σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια: έβγαλε όπλο και απείλησε τον πελάτη!

Το θύμα κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στην Αστυνομία και ήδη βρίσκεται στο αρμόδιο τμήμα όπου υπέβαλε μήνυση, ενώ αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Παράλληλα, επί του θέματος της απειλητική και καταχρηστικής συμπεριφοράςή, θα υποβληθεί καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και στο Ινστιτούτο Καταναλωτή (ΙΝΚΑ).

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές.