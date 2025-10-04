Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου

Ο πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις Αρχές της Ρουμανίας, όπως αναφέρουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 74χρονος πολιτικός συνδέεται με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση για υποθέσεις διαφθοράς και πλέον, κρατείται στη Θεσσαλονίκη υπό αυστηρή φρούρηση

Η σύλληψη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (04/10), σε υπαίθριο χώρο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Ο Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.