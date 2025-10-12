Θεσσαλονίκη: Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε

Από τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός ταξί ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, παρασύροντας μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟΚ - Ηρακλής, κατά την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για τα μέτρα ασφαλείας. Ο ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και ο ανθυπαστυνόμος, που ήταν και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, κατευθύνονταν προς το Αστυνομικό Μέγαρο, όταν στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής ένα ταξί εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μαζί τους.

Από τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα. Ο ταξίαρχος πρόλαβε να πηδήξει από το δίκυκλο, τραυματιζόμενος ελαφρά, ωστόσο ο ανθυπαστυνόμος υπέστη σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα. Και οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο οδηγός του ταξί εγκατέλειψε τη σκηνή του ατυχήματος, με τις αστυνομικές αρχές να εξαπολύουν άμεσα επιχείρηση εντοπισμού του. Οι αρχές αναζητούν ταξί με εμφανείς ζημιές στον δεξί προφυλακτήρα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες σε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

20:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 18χρονος επιτέθηκε σε ανήλικη - Ο νεαρός συνελήφθη, μαζί με τον πατέρα του

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι ένοπλες συγκρούσεις στα ερείπια της Γάζας – Η Χαμάς πολεμά παραστρατιωτικές ομάδες με φερόμενη ισραηλινή υποστήριξη

20:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δανία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για τον «τελικό» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες - Τουλάχιστον 44 οι νεκροί

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Τα μικροπλαστικά μέσα μας: Στο αίμα, στους πνεύμονες και ακόμη και στον ανθρώπινο εγκέφαλο

20:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Η απόφαση του Πρωθυπούργου για τον Άγνωστο Στρατιώτη λύνει το ζήτημα των συναρμοδιοτήτων

19:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Τι Τζέι Σορτς - Βίντεο

19:55LIFESTYLE

Επική γκάφα στο The Chase: «Πέθαναν» την Ιβάνκα Τραμπ - «Συνάντησε τον Δημιουργό της»

19:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Παγκόσμιο πρότυπο»: Εκδήλωση προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανεπανάληπτο θέαμα με φάλαινες στα ανοιχτά της Κολομβίας - Σχεδόν «άγγιξαν» τους τουρίστες

19:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην Αθήνα: «Ζω ήσυχα, αλλά δεν είμαι ερημίτης»

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Νίκη μετά από επτά μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο η Κύπρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι ένοπλες συγκρούσεις στα ερείπια της Γάζας – Η Χαμάς πολεμά παραστρατιωτικές ομάδες με φερόμενη ισραηλινή υποστήριξη

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

20:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε φιλιππινέζικο πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ