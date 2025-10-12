Θεσσαλονίκη: Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός ταξί ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, παρασύροντας μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟΚ - Ηρακλής, κατά την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για τα μέτρα ασφαλείας. Ο ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και ο ανθυπαστυνόμος, που ήταν και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, κατευθύνονταν προς το Αστυνομικό Μέγαρο, όταν στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής ένα ταξί εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μαζί τους.

Από τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα. Ο ταξίαρχος πρόλαβε να πηδήξει από το δίκυκλο, τραυματιζόμενος ελαφρά, ωστόσο ο ανθυπαστυνόμος υπέστη σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα. Και οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο οδηγός του ταξί εγκατέλειψε τη σκηνή του ατυχήματος, με τις αστυνομικές αρχές να εξαπολύουν άμεσα επιχείρηση εντοπισμού του. Οι αρχές αναζητούν ταξί με εμφανείς ζημιές στον δεξί προφυλακτήρα.