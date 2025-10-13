Καισαριανή: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb, έχει καταγραφεί η δράση σπείρας που λήστεψε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην Καισαριανή.

Με το όπλο στραμμένο στο στήθος του ιδιοκτήτη, απείλησαν και ανάγκασαν τον ίδιο να τους παραδώσει τα χρήματα.

Ο πιστολέρο δίνει εντολές, οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλευρίζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη.

O δράστης δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα. Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο πιστολέρο δώσει το σύνθημα, φεύγουν.

Φοράνε κουκούλες, όχι όμως γάντια, και αδιαφορούν αν τους καταγράφουν οι κάμερες. Η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Οι δράστες αναζητούνται.