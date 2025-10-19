Κορωπί: Καταδίωξη μηχανής που παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Μια ακόμη καταδίωξη σημειώθηκε το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, στο Κορωπί. Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου με τη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας, όπου αστυνομικοί έκαναν σήμα ελέγχου σε διερχόμενο αναβάτη μοτοσικλέτας, εκείνος όμως δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη.

Άρχισε καταδίωξη, με τον αναβάτη της μοτοσυκλέτας να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και να παραβιάζει έξι κόκκινα φανάρια.

Στη συνέχεια, στη συμβολή των οδών Αναργυρούντος και Ευελπίδων στη Βάρη εξετράπη της πορείας του και έπεσε, όμως ο νεαρός που δεν είχε χτυπήσει, σηκώθηκε, πήρε την μηχανή και προσπάθησε εκ νέου να διαφύγει πεζός κρατώντας μάλιστα και την μοτοσικλέτα.

Στη οδό Αρτέμιδος, τελικά οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, όπου διαπίστωσαν πως πρόκειται για έναν 26χρονο.

Ο νεαρός κατηγορείται για διατάραξη συγκοινωνιών, μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμων και επικίνδυνη οδήγηση.