Κορωπί: Καταδίωξη μηχανής που παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Ο νεαρός κατηγορείται για διατάραξη συγκοινωνιών, μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμων και επικίνδυνη οδήγηση

Newsbomb

Κορωπί: Καταδίωξη μηχανής που παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ακόμη καταδίωξη σημειώθηκε το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, στο Κορωπί. Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου με τη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας, όπου αστυνομικοί έκαναν σήμα ελέγχου σε διερχόμενο αναβάτη μοτοσικλέτας, εκείνος όμως δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη.

Άρχισε καταδίωξη, με τον αναβάτη της μοτοσυκλέτας να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και να παραβιάζει έξι κόκκινα φανάρια.

Στη συνέχεια, στη συμβολή των οδών Αναργυρούντος και Ευελπίδων στη Βάρη εξετράπη της πορείας του και έπεσε, όμως ο νεαρός που δεν είχε χτυπήσει, σηκώθηκε, πήρε την μηχανή και προσπάθησε εκ νέου να διαφύγει πεζός κρατώντας μάλιστα και την μοτοσικλέτα.

Στη οδό Αρτέμιδος, τελικά οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, όπου διαπίστωσαν πως πρόκειται για έναν 26χρονο.

Ο νεαρός κατηγορείται για διατάραξη συγκοινωνιών, μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμων και επικίνδυνη οδήγηση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: «Απασχόλησε την Νότιγχαμ αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε πτήση για Σεούλ: Ξέσπασε πυρκαγιά σε θήκη χειραποσκευών - Βίντεο

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια

15:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Με Χολ και Νιλικίνα «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο

15:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητρόπολη Δημητριάδος: Τελέστηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξαν ταχύπλοο με 33 μετανάστες στο Φαρμακονήσι

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Οσμάν και Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στον Κολοσσό

14:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Καταδίωξη μηχανής που παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

14:24LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το κορμί θέλει δουλειά»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιωάννα Τούνη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από το ταξίδι της στο Λας Βέγκας

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Κροκόδειλος κάνει «βουτιές» σε πισίνα 5άστερου ξενοδοχείου στο Κουίνσλαντ

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Αχαΐα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Στόχος της επίθεσης στη Ράφα ήταν μια αντίπαλη συμμορία όχι ο στρατός του Ισραήλ»

13:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 - Στην ατζέντα Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ονόμασε τον πόλεμο της Γάζας σε «Πόλεμο της Αναγέννησης» – Αποχώρησε από το υπουργικό μετά το επεισόδιο στη Ράφα

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τιμωρία για τον Χάζνι Φλικ: Χάνει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα μετά την άσεμνη χειρονομία - Βίντεο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιωάννα Τούνη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από το ταξίδι της στο Λας Βέγκας

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Εκλάπησαν κοσμήματα του Ναπολέοντα - Διέφυγαν οι δράστες

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

06:55LIFESTYLE

Τα σχέδια του ANT1– Οι σειρές, το μεγάλο στοίχημα και η Καραβάτου

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη διαρροή της συνομιλίας Τζάκρη - Κασσελάκη στην... επιχείρηση «αν είχατε τα κότσια της»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ