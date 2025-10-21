Περιστέρι: Ο Βούλγαρος είχε χτυπήσει τον δολοφόνο του 15 μέρες πριν

Πολύ κοντά στη σύλληψη του άνδρα που σκότωσε τον 37χρονο Βούλγαρο έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι βρίσκονται οι αστυνομικοί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο δράστης, που είναι γνώριμος των Αρχών, είναι κάτω των 25 ετών και εργαζόταν, παρέχοντας προστασία στην ίδια περιοχή. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα οι αστυνομικοί προκύπτει ότι πριν από περίπου 15 ημέρες από τη δολοφονία του 37χρονου Βούλγαρου, ο δράστης είχε δεχθεί άγρια επίθεση από το θύμα και άλλα άτομα.

Οι αστυνομικοί «βλέπουν» εκδίκηση και θεωρούν βέβαιο ότι ο δράστης περίμενε τον 37χρονο έξω από το νυχτερινό κέντρο και τον μαχαίρωσε θανάσιμα.

Γνωστός στις Αρχές όμως ήταν και ο 37χρονος αφού κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη. Ο 37χρονος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στη Λάρισα ενώ μετά την αποφυλάκισή του είχε κρατήσει επαφές με ανθρώπους της νύχτας.

Διαβάστε επίσης