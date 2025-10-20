Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο

Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι και οδήγησαν στο θάνατο ενός 37χρονου άνδρα από τη Βουλγαρία βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα, ο 37χρονος, που αρχικά διασκέδαζε μέσα στο κλαμπ, βγήκε έξω για μια σύντομη συζήτηση με έναν άλλο άνδρα. Ωστόσο, η συνάντηση πήρε άγρια τροπή όταν ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά. Παρά το σοβαρό τραύμα του, ο 37χρονος κατάφερε να επιστρέψει αιμόφυρτος μέσα στο κλαμπ ζητώντας βοήθεια και προκαλώντας πανικό στους θαμώνες

Λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και απέκλεισαν τον χώρο. Στο βίντεο της ΕΡΤ φαίνεται μια παρέα θαμώνων να αποχωρεί από το νυχτερινό κέντρο και, κοιτάζοντας προς την είσοδο του μαγαζιού, ένας από αυτούς ακούγεται να φωνάζει: «Τον σκότωσαν!».

Η αστυνομία εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνει καταθέσεις, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη, που παραμένει ασύλληπτος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συνδέουν το περιστατικό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν τα αίτια και το υπόβαθρο της επίθεσης.

