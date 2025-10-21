Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

Η αστυνομικός κατήγγειλε κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της και ανέβασε βίντεο στα social media 

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του, επίσης αστυνομικό, τα ξημερώματα της Κυριακής. Μάλιστα, του αφαιρέθηκε και το όπλο του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Newsbomb.gr.

Ο αστυνομικός ήταν σε αναρρωτική άδεια από την άνοιξη και μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του οι συνάδελφοί του τον αναζητούσαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Με την παρέλευσή του, ο αστυνομικός εμφανίστηκε στην Υπηρεσία του στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου.

Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η νεαρή αστυνομικός, η οποία κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ και είχε ελεγχθεί από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ για τη χλιδάτη ζωή που φέρεται να έκανε. Σε αυτό το βίντεο, η αστυνομικός καταγγέλλει κακοποίηση από τον πρώην σύντροφο της -επίσης αστυνομικό.

Στο οπτικό υλικό, που περιλαμβάνει πλάνα από όσα διαδραματίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο, η νεαρή αστυνομικός προβαίνει σε σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της.

«Είμαι αστυνομικός και ανεβάζω ένα βίντεο στο οποίο ο πρώην μου, επίσης εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα μέσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ενώ κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, στις οποίες συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί.

Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε ότι θα με καταστρέψει αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου», αναφέρει στο βίντεο που ανήρτησε η αστυνομικός.

