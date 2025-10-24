Ρόδος: Επικίνδυνη καταδίωξη και σύλληψη 13χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα

Έναν 13χρονο συνέλαβαν τα ξημερώματα της 23ης Οκτωβρίου αστυνομικοί στη Ρόδο, ο οποίος είχε αφαιρέσει λίγη ώρα νωρίτερα μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα από πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της πόλης.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, o ανήλικος, κάτοικος καταυλισμού Ρομά στην περιοχή Κορακόνερο, εντοπίστηκε να κινείται επί της λεωφόρου Καλλιθέας, στο ύψος του αθλητικού κέντρου «Κολλιπάτειρα».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια και χωρίς να κατέχει οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς που έθεσαν σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, στη συμβολή των οδών Δαμαγήτου και Δελφών, όταν ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και ακινητοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη σύλληψή του, παραδέχθηκε ότι είχε αφαιρέσει τη μοτοσυκλέτα από πρατήριο καυσίμων στη συμβολή των οδών Στεφάνου Καζούλη και Δημοκρατίας, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον 13χρονο στο τμήμα, όπου και συνελήφθη.

Οι αρχές εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις κλοπών στις οποίες ο ίδιος ανήλικος φέρεται να έχει εμπλακεί, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες πράξεις.

