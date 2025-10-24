Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

Κανονικά θα ισχύσει και φέτος το μέτρο της αλλαγής ώρας εν μέσω συζητήσεων για το αν τελικά θα πρέπει να τερματιστεί αυτή τη πρακτική.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται στις 4:00 τα ξημερώματα να γυρίσουν τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

Νέα ώθηση από Κομισιόν στον τερματισμό των εποχιακών αλλαγών ώρας

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες Πέμπτη, σύμφωνα με το AFP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε την κατάργηση της θερινής ώρας, ένα μέτρο που υποστηρίχθηκε από τη λαϊκή διαβούλευση, καθώς οι πολίτες της Ευρώπης ετοιμάζονται να μεταβούν για άλλη μία χρονιά στη χειμερινή ώρα.

Η εξάμηνη μετάβαση σε χειμερινή ή θερινή ώρα εισήχθη στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1970 για εξοικονόμηση ενέργειας εν μέσω της πετρελαϊκής κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την κατάργησή της από το 2018, μετά από διαβούλευση σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο το μέτρο δεν εφαρμόστηκε ποτέ λόγω της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των 27.

Μάλιστα εκείνη την εποχή, το 84% των συμμετεχόντων – περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι – ψήφισαν υπέρ του τερματισμού της χρήσης της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) έδωσε στη συνέχεια το πράσινο φως στο μέτρο.

Οι υποστηρικτές της κατάργησης επισημαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής της ώρας στην υγεία ή στα τροχαία ατυχήματα σε αντάλλαγμα για μέτρια εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της ευρείας χρήσης φωτισμού χαμηλής ενέργειας.

Με την ευκαιρία της μετάβασης στη χειμερινή ώρα, οι ευρωβουλευτές επανέφεραν το ζήτημα στο προσκήνιο σε συζήτηση στην αίθουσα του Στρασβούργου.

Τζιτζικώστας: Αυτό το σύστημα «μας ταλαιπωρεί όλους»

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους την αλλαγή της ώρας», επισήμανε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εγκαταλείψει τον αγώνα.

Αυτό το σύστημα «μας αφορά όλους, ενοχλεί τους περισσότερους από εμάς και, θα έλεγα ακόμη περισσότερο, μας βλάπτει», παρά το γεγονός ότι «δεν παράγει πλέον εξοικονόμηση ενέργειας», δήλωσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε μια νέα ανάλυση για να υποστηρίξει τις προσπάθειές της να καταργήσει την αλλαγή της ώρας.

Η Ισπανία, από την πλευρά της, απηύθυνε νέο αίτημα για την κατάργηση της αλλαγής της ώρας, σε συνάντηση των υπουργών Ενέργειας τη Δευτέρα. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, η Πολωνία και η Φινλανδία υποστήριξαν αυτήν την κίνηση.

«Η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Αυτό δεν συμβάλλει καθόλου στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων», υπερασπίστηκε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τον Χ.

Πότε θεσπίστηκε το μέτρο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

