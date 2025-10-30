Νέα έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το αρχείο αιτήσεων του 2025

Νέα έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρωί της Πέμπτης, με στόχο την κατάσχεση του αρχείου αιτήσεων του 2025.

Δύναμη της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκαν στα γραφεία του Οργανισμού και διεξάγουν έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι από τους συνολικά 37 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προφυλακίστηκαν οι 11.