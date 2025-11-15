Βόλος: 55χρονη γυναίκα λήστεψε πολίτη υπό την απειλή μαχαιριού - Συνελήφθη μαζί με τον συνεργό της

Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς, έναν άνδρα 44 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, πέρασαν οι αστυνομικοί στον Βόλο το πρωί του Σαββάτου (15/10), για μια ληστεία που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ειδικότερα, σήμερα (15-11-2025) κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, η δράστης πλησίασε αιφνιδίως μια γυναίκα την στιγμή που αυτή έφτανε στην είσοδο της οικίας της, και με την απειλή μαχαιριού, απαίτησε να της παραδώσει το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, αφαιρώντας το, ενώ ο δράστης-συνεργός της, παρατηρούσε τα διαλαμβανόμενα από παρακείμενο σημείο.

Ακολούθως, οι δράστες αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

