Πειραιάς: Διπλό «χτύπημα» σε διακινητές ναρκωτικών από το Λιμενικό

Δύο αλλοδαποί ηλικίας 50 και 29 ετών συνελήφθησαν από το Λιμενικό την ώρα που προσπαθούσαν να διακινήσουν ναρκωτικά την περιοχή του Πειραιά. Ο ένας μάλιστα προσπάθησε να επιβιβαστεί σε πλοίο για να μεταφέρει τα ναρκωτικά.

Αρχικά το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11/2025) οι Αρχές συνέλαβαν στον Πειραιά έναν 50χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Μπαγκλαντές, μετά από πληροφορίες που οδήγησαν σε στοχευμένη έρευνα στο σπίτι του, όπου με την βοήθεια ειδικής ομάδας και εκπαιδευμένου σκύλου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

15 συσκευασίες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, συνολικού βάρους 16,5 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 16 γραμμαρίων,

1 πλαστικό κυτίο με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 22,4 γραμμαρίων και

το ποσό των 1.630 ευρώ.

Επίσης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο και πλήθος υλικών συσκευασίας.

Λίγες ώρες αργότερα της ίδιας μέρας, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 29χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, στον κεντρικό επιβατικό λιμένα, την ώρα που έμπαινε σε πλοίο.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου μέσα στο πλοίο και με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου ειδικού για να ανιχνεύει ναρκωτικά, βρέθηκαν στην κατοχή του 2 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 40,6 γραμμαρίων.

Από τον έλεγχο μάλιστα προέκυψε ότι η αστυνομία Δωδεκανήσου είχε σε βάρος του 29χρονου εκκρεμότητα δίωξης.

Και οι δύο υποθέσεις διερευνώνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, με σκοπό την εξάρθρωση των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων διακίνησης ναρκωτικών.