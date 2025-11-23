Νέο Ηράκλειο: Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ ανηλίκων - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από μια έντονη συμπλοκή που σημειώθηκε έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση της αστυνομίας και οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025, όταν ομάδα μαθητών ήρθε σε σύγκρουση για ασήμαντη αφορμή. Μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν με μηχανές ΔΙΑΣ, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει.

Η αστυνομία προχώρησε σε διερεύνηση του περιστατικού, συλλέγοντας καταθέσεις και χρησιμοποιώντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ταυτοποιήθηκαν τρεις 16χρονοι που εντοπίστηκαν σε κοντινή περιοχή και συνελήφθησαν. Στον έλεγχο των προσωπικών τους αντικειμένων βρέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών.

Οι δύο από τους συλληφθέντες παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Συνελήφθησαν και οι γονείς για παραμέληση εποπτείας

Σε συνέχεια των ερευνών, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας. Ωστόσο, μετά από εισαγγελική παρέμβαση, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα δύο ανήλικα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της συμπλοκής.